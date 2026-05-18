El sector del MPN aliado con Figueroa trabaja para poner paños fríos sobre la interna

Un importante sector del Movimiento Popular Neuquino (MPN) aliado al gobernador Rolando Figueroa trabaja en las sombras para conformar una lista de unidad de cara a las renovación de autoridades partidarias que debe concretarse en septiembre de este año, momento en el cual vencen los mandatos actuales de Omar Gutiérrez (presidente del espacio) y Jorge Sapag (titular de la Convención empenista).

El objetivo de conformar una lista de unidad que conduzca los destinos del MPN por los próximos cuatro años es no plantear un escenario de elecciones internas que podría fragmentar aun más un partido que está muy debilitado y del que poco se conoce su vida institucional tras la dura derrota sufrida en los comicios gubernamentales de abril del 2023.

El sector empenista que impulsa esta iniciativa está conformado por exintendentes mayoritariamente del norte neuquino, jefes comunales actuales del partido -entre ellos Carlos Saloniti de San Martín de los Andes-, diputados provinciales y miembros de la militancia en general.

Gabriel Álamo, presidente del bloque MPN en la Legislatura y exintendente de Aluminé, es una de las personas encargadas de amalgamar todas las posturas políticas dentro del partido ya que, en caso de que se alcance un consenso para conformar una lista de unidad, deben elegirse los nombres propios de quienes conducirán el timón de un barco que hoy está a la deriva.

En los últimos días Nicolás Di Fonzo, exintendente de El Chocón, se postuló para presidir el Movimiento Popular Neuquino. Entre otras cosas, dijo en una entrevista radial que su intención es que el histórico partido provincial recupere protagonismo (¿por qué no?) con vistas a las elecciones del próximo año.

Sin embargo, un exintendente del norte neuquino aliado a Rolando Figueroa y que forma parte de la iniciativa de conformar una lista de unidad le dijo a MejorInformado que “el objetivo es darle gobernabilidad y sumar para él”.

“Se viene trabajando para tratar de evitar una interna que nos parece que hoy la gente no está con ganas de pensar, uno que está en esto se da cuenta”, sostuvo dicha fuente.

No obstante, en confianza con este medio dijo que “no descarta evaluar lo que quiera hacer cada intendente que tiene el MPN en su respectiva localidad”.

Dentro de un mes habrá una reunión en la región del Alto Neuquén que brindaría mayor claridad a propósito de la estrategia de cara a la renovación de autoridades partidarias.

En caso de que haya elecciones internas en el MPN es probable que se desarrollen entre julio y agosto a la espera de que se definan candidatos, exista lista de unidad o no.



