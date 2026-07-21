Cutral Co y Plaza Huincul suman nuevas prestaciones de salud: qué servicios estarán disponibles

Con la mira puesta en mejorar la atención sanitaria en la Comarca Petrolera, el Gobierno provincial, junto con los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, firmaron dos convenios para coordinar la ejecución del centro de hemoterapia en el Hospital Zonal y la ampliación del centro de salud del barrio Central de Plaza Huincul.

La firma del acuerdo se realizó en la ciudad de Neuquén, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, los intendentes de Plaza Huincul y Cutral Co, Claudio Larraza y Ramón Rioseco, respectivamente; y el ministro de Salud, Martín Regueiro, entre otros. Las autoridades provinciales y municipales formalizaron los acuerdos orientados a priorizar la transparencia, la eficiencia y la articulación de esfuerzos y recursos. Ambos proyectos representan un salto cualitativo en la infraestructura sanitaria de la región.

Al respecto, el Gobernador destacó que “el crecimiento no es casual, sino que hay mucha planificación y trabajo en equipo porque los verdaderos adversarios en la provincia del Neuquén son los problemas, las necesidades y el retraso del cual veníamos”.

En este sentido, puso hincapié en el trabajo conjunto con los intendentes de la Comarca Petrolera “donde no sólo estamos avanzando en obras de salud, también se suman trabajos en el agua, la planta de tratamiento, en la posibilidad de regar, obras en educación y en seguridad. Lo estamos realizando en equipo con los intendentes”.

Tanto Plaza Huincul como Cutral Co “se paran de cara al futuro generando todas las condiciones para que cuando dentro de tres años lleguen a ser efectivos los proyectos de GNL, la Comarca esté preparada para las inversiones”, indicó y agregó: “El renacer de esta Comarca Petrolera nos impone un orden de inversiones conjuntas”.

El ministro Regueiro puntualizó que “la obra de hemoterapia estaba comprometida y el Gobernador nos pidió agilizarla, mientras que el otro acuerdo refiere a la ampliación de 200 metros cuadrados del centro de salud de barrio Central para poder dar una respuesta rápida y mejorar la respuesta sociosanitaria de la localidad”.

La nueva directora del hospital Cutral Co-Plaza Huincul, Vanesa Riveros detalló las obras que contempla el centro de hemoterapia y recalcó que “va a mejorar la capacidad de atención, tanto a la comunidad como del personal que hoy trabaja en el hospital”.

Por su parte, el intendente Rioseco comentó que “se están ejecutando obras importantes que llegan a la comunidad. Estamos avanzando fuertemente con ejecuciones en educación y en salud pública”.

Finalmente, el intendente Larraza puso en valor “la ampliación del centro de salud del barrio Central al que acuden muchos vecinos”, y destacó “el trabajo tripartito cofinanciando obras de salud pública, educación y seguridad. Seguimos sumando para que nuestro desarrollo se vea y tenga futuro”.

Sobre el centro de hemoterapia





El proyecto integral contempla la construcción de un nuevo sector de hemoterapia y áreas complementarias que abarcará una superficie aproximada de 266 metros cuadrados.

El espacio fue diseñado para optimizar tanto la atención médica como la operativa interna del hospital, según el siguiente detalle: atención integral a pacientes y donantes (integración de áreas específicas destinadas a la recepción, donación, extracción y procesamiento seguro de sangre) y seguridad sanitaria y operativa (diseño arquitectónico que incorpora la diferenciación de flujos entre el público general y el personal asistencial, garantizando estrictos criterios de prevención y control de infecciones).

También considera infraestructura complementaria, que incluye laboratorios, consultorios, áreas de administración, vestuarios, zonas de recuperación post-donación, gestión de residuos y un sector independiente para el Registro Civil.

Ampliación del centro de salud en Plaza Huincul

El proyecto prevé tareas en más de 200 metros cuadrados, diseñado para ampliar la capacidad de atención sanitaria y acercar más servicios a las familias del sector. Sumará cuatro consultorios médicos, un área de kinesiología, farmacia, dos consultorios odontológicos -uno pediátrico y otro para atención general-, además de sala para el personal, sanitarios y espacios de espera para los pacientes.

El municipio asumirá la elaboración del proyecto ejecutivo y aportará la mano de obra calificada. En tanto que el Ministerio de Salud se comprometió a proveer los materiales necesarios para la construcción y el equipamiento del edificio.





