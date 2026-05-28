Daniela Rucci: “Añelo hoy está vista como faro energético del país”

La diputada por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Daniela Rucci habló con el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 acerca de la presentación del anteproyecto de ley impulsado por el intendente Fernando Banderet para que se declare a Añelo como municipio de primera categoría, hecho que se dio ayer por la mañana.

En primer lugar dijo que “es un trabajo que hicimos durante un buen tiempo con el intendente, el Concejo Deliberante y organizaciones de la sociedad. Se trata de jerarquizar a un municipio que creció mucho y también de un reconocimiento. Cabe destacar que con 5.500 habitantes se considera un municipio de primera, los requisitos legales los estaría cumpliendo, hace falta ahora la voluntad política para acompañar la iniciativa”.

Además comentó: “Seguramente tendrá el acompañamiento legislativo porque es imposible no reconocer el crecimiento de la localidad. Añelo debe convocar a convencionales constituyentes para escribir su propia Carta Orgánica”.

“Me siento orgullosa de acompañar este proceso de una ciudad que conozco desde hace tiempo, mucho antes del boom por Vaca Muerta”, dijo.

Consultada por el impacto que tendrá este anteproyecto de ley en lo económico, Rucci manifestó: “En principio en porcentajes de coparticipación, hoy se le brinda como si tuviera menos de 3.000 habitantes, cuando se convierta en municipio de primera se aumentará el número”.

Y aclaró que “la independencia económica quiere decir que el municipio podrá planificar hacia delante, hoy el Concejo Deliberante es una dependencia de la Municipalidad, no tiene autonomía por ejemplo. Creo que así y todo dio muestras Añelo de un ordenamiento en sus finanzas y una capacidad de articular con el privado por las obras y el acompañamiento de la Provincia para que la localidad haga obras que eran impensadas”.

“Hoy Añelo está vista como faro energético de todo el país”, añadió Daniela Rucci.

“Creo que no debemos pensarnos como ciudadanos de tal o cual categoría, todos debemos poder acceder a educación, salud, etcétera, y eso tiene que ver con recursos económicos”, cerró la diputada del MPN.

El anteproyecto de ley tomará estado parlamentario en la sesión legislativa que se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de junio, se debatirá en comisiones y podría tratarse en el recinto antes de que finalice el próximo mes.

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