Neuquén destacó el trabajo realizado sobre las rutas en el marco del Operativo Destino Seguro por el fin de semana largo que abarcó sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto.

Daniel Nahuelpan, de la Superintendencia de Seguridad, afirmó en diálogo con AM550 que únicamente hubo una intervención en Piedra del Águila por el vuelco de un auto.

“Tuvimos que intervenir el viernes en Piedra del Águila donde se dio el vuelco de un vehículo que quiso hacer un sobrepaso, se fue de circulación producto del hielo en la calzada y terminó volcando”, manifestó. Sin embargo, destacó que los daños solamente fueron materiales y que no hubo que lamentar víctimas fatales.

Además, Nahuelpan expresó: “Cada vez que hay un fin de semana largo, a través de la Policía se implementan operativos para el inicio del feriado y el regreso a casa y siempre hay mayor intervención los primeros días, no tanto para el regreso que estuvo bastante tranquilo”.

Por otro lado, pidió respetar la cartelería producto de la temporada de invierno. “Se recomienda no viajar de noche, quizá no se le da la importancia que requiere al asunto y por ahí se encuentran los turistas con curvas pronunciadas, animales salvajes y hielo en la calzada”, comentó Daniel Nahuelpan.

Finalmente, sostuvo en intercambio con AM550 que “tenemos más accidentes al inicio de los fines de semana largos porque se ve que la gente debe querer llegar rápido a sus destinos”.

La entrevista completa