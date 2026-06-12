El último fin de semana largo antes de las vacaciones de invierno llega con una agenda cargada de actividades en Neuquén capital. Recorridos por miradores, paseos costeros, buses turísticos, visitas guiadas y circuitos especiales forman parte de las propuestas que organizó la Municipalidad para vecinos y turistas.

La mayoría de las actividades serán gratuitas y estarán concentradas entre el sábado y el lunes, aprovechando el feriado por el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

“Hay un montón de actividades los días sábado, domingo y lunes”, señaló Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Neuquén, en diálogo con AM550.

Recorrer la ciudad arriba de un bus

Uno de los principales atractivos del fin de semana serán los buses turísticos que recorrerán distintos puntos de la ciudad. Habrá salidas a las 11, 16:30 y 17:30, con circuitos que incluyen Parque Norte, Torre Talero, el paseo costero y distintos miradores.

Por las bajas temperaturas, muchas de las propuestas fueron pensadas con recorridos motorizados y pocos tramos de caminata.

“Cómo es tiempo de invierno, las actividades son motorizadas”, explicó Cayol. Además, destacó que ahora habrá más opciones horarias: “Como novedad, ahora hay dos salidas de tarde y una de mañana”.

El funcionario recordó que el bus turístico grande tiene capacidad para 57 personas y recomendó llegar unos minutos antes para asegurarse un lugar.

Hiroki, Parque Norte y paseos gratuitos

Además del bus turístico, durante todo el fin de semana funcionarán minibuses con recorridos guiados gratuitos por diferentes sectores de Neuquén.

A las 10 se realizará el circuito por los miradores del Bosque Luis Antonini. Al mediodía habrá un paseo por el Paseo Limay, Hiroki y miradores, mientras que por la tarde el recorrido incluirá el balneario Valentina, Torre Talero y la Isla 132.

Las visitas guiadas a la Península Hiroki también estarán disponibles durante sábado, domingo y lunes, entre las 9 y las 17:30. Las salidas serán cada dos horas y el ingreso será únicamente acompañado por guías.

Los buses eléctricos que cada vez usa más gente

Otro de los servicios que tendrá protagonismo este fin de semana son los buses eléctricos que conectan Hiroki con Parque Norte.

“Son buses que la gente utiliza muchísimo, conectan Parque Norte con Hiroki y funcionan muy bien”, afirmó Cayol.

Los minibuses funcionan con SUBE, tienen paradas fijas y circulan cada 15 minutos hasta las 22, con un perfil pensado especialmente para quienes quieren recorrer la ciudad de otra manera.

Chocolates, agencias y actividades especiales

La agenda también incluye propuestas organizadas junto a agencias de viaje de la ciudad. Algunas de ellas ofrecerán recorridos especiales por chocolaterías y actividades temáticas.

“Estamos con muchas actividades este fin de semana”, resumió Cayol.

Además, adelantó que el próximo 20 de junio dos agencias locales realizarán un tour del chocolate, una propuesta que ya comenzó a despertar interés entre quienes visitan Neuquén durante el invierno.

Desde la Municipalidad remarcaron que toda la información sobre horarios, recorridos e inscripciones puede consultarse a través del Instagram oficial de Turismo Neuquén Capital.