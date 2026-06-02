Más del 60 por ciento de la producción de gas proyectada para exportación en Vaca Muerta ya está comprometida con importadores de Alemania, se informó oficialmente este martes, reflejando los conceptos y la actividad desplegada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en España.

El dato se entregó como argumento de las intenciones del gobierno neuquino hacia España y toda Europa, de “construir una asociación de beneficio mutuo que permita complementar los recursos energéticos de América Latina con la experiencia, el conocimiento, la estabilidad institucional y las capacidades tecnológicas” de los países europeos, según expresó el propio Figueroa en uno de sus discursos.

Figueroa destacó la complementación conseguida con la provincia de Río Negro, gobernada por Alberto Weretilneck, que aportará al “hub” exportador del gas de Vaca Muerta la necesaria infraestructura portuaria, en lo que será la primera experiencia exportadora de hidrocarburos realizada desde la costa atlántica rionegrina.

Según la visión del gobierno de Figueroa, Neuquén puede convertirse en un proveedor relevante para mercados como el español, que actualmente importa grandes volúmenes de gas desde Estados Unidos y Argelia.

La novedad de que haya 60 por ciento de la proyección exportadora de gas ya “vendida” a compradores alemanes es de suma importancia, pues destaca que la batalla por instalar confianza en los mercados internacionales está consiguiendo resultados positivos, para Neuquén y el país.

En esto, la misión neuquina puso énfasis para señalar también “las oportunidades que surgieron a partir de la estabilización macroeconómica impulsada por el Estado nacional”, reiterando ese reconocimiento, que profundiza la convicción en una línea política provincial que se diferencia del modelo practicado por el gobierno de Javier Milei, pero tomando y aceptando lo que considera positivo para el desarrollo neuquino.