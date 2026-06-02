“Estamos necesitando generar una confianza, que el mundo sepa que podemos relacionarnos de otra manera, que podemos atraer inversiones, pero que también estamos destinados a crecer en conjunto y en equipo. No queremos ser la cantera del mundo”, destacó este martes el gobernador Rolando Figueroa durante su exposición en Casa América de Madrid, España.

Figueroa participó de la presentación del reporte “Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante: Innovación, integración y formalización para América Latina y el Caribe”, organizado entre CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Real Instituto Elcano.

El Gobernador estuvo acompañado en su exposición por Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF; José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano; Alicia Montalvo, vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de CAF; Verónica Frisancho, gerenta de Conocimiento de CAF y León de la Torre Krais, director de Casa América.

Durante su disertación, el mandatario neuquino expresó: “Queremos crecer con ustedes, generar valor agregado, tomar conocimiento, formar a nuestra gente y formalizar el empleo para que nuestra gente esté mejor”.

“La integración es uno de los ejes centrales de la estrategia de desarrollo de Neuquén”, dijo el Gobernador y explicó que “en primer lugar, la Provincia consolidó un trabajo conjunto con Río Negro para conformar un hub exportador en la Norpatagonia, aprovechando la infraestructura portuaria y las oportunidades que surgieron a partir de la estabilización macroeconómica impulsada por el Estado nacional”.

Aseveró que, sobre esa base, el Ejecutivo avanzó en la construcción de condiciones de gobernanza y seguridad jurídica que permitieran potenciar los recursos energéticos de la Cuenca Neuquina. “Esa combinación de recursos, infraestructura y previsibilidad abrió la posibilidad de ofrecer a otros países de América Latina una integración basada en la energía, entendida también como una herramienta de vinculación geopolítica”, señaló.

Explicó que Neuquén fortaleció su relación con Chile y comenzó a trabajar en nuevas alternativas de abastecimiento para Brasil. “La reversión de los gasoductos permitió aprovechar el cambio de escenario generado por el declino irreversible de los yacimientos bolivianos, que históricamente abastecían al norte argentino y al mercado brasileño”, indicó y consideró que “esa transformación facilitó la sustitución de importaciones energéticas y abrió nuevas perspectivas de exportación regional”.

Encuentro bilateral Neuquén-España.

Figueroa aseguró que desde Neuquén se considera que el gas natural será uno de los principales combustibles de transición a nivel mundial durante las próximas décadas. “Por eso trabaja para que, a partir de fines del próximo año, comience la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde la costa patagónica”, puntualizó.

Detalló que más del 60% de la producción proyectada ya se encuentra comprometida con compradores de Alemania. A partir de esa experiencia, Neuquén busca profundizar vínculos con España y otros mercados europeos, “convencida de que existe una gran oportunidad para consolidar una relación energética estratégica de largo plazo”, manifestó.

La visión provincial apunta a que esa relación trascienda el mero intercambio comercial. “El objetivo es construir una asociación de beneficio mutuo que permita complementar los recursos energéticos de América Latina con la experiencia, el conocimiento, la estabilidad institucional y las capacidades tecnológicas de Europa”, indicó el mandatario.

“Esa mirada de integración también se refleja puertas adentro”, dijo Figueroa y comentó que desde el Gobierno se considera que el crecimiento económico debe estar acompañado por “sustentabilidad social y reducción de desigualdades”. “La premisa es que el desarrollo energético sólo será sostenible si genera oportunidades para toda la comunidad”, añadió.

El Gobernador explicó que el apoyo de los organismos multilaterales “ha sido determinante” en este proceso e informó que el 66% del financiamiento recibido por la Provincia provino de la CAF, “organismo que acompañó proyectos de integración regional, construcción de pasos internacionales, fortalecimiento del vínculo con Chile, obras de infraestructura, gestión sustentable del agua y desarrollo de iniciativas ambientales”.

“Según la visión provincial, ese acompañamiento permitió consolidar una hoja de ruta orientada a una inserción internacional más competitiva y moderna, en el marco de una Argentina que busca atraer inversiones y ampliar su presencia en los mercados globales”, dijo el Gobernador.

Figueroa aseguró que Neuquén puede convertirse en un proveedor relevante para mercados como el español, que actualmente importa grandes volúmenes de gas desde Estados Unidos y Argelia. “La expectativa es contribuir a la seguridad energética europea a través de exportaciones crecientes de GNL desde la Patagonia”, afirmó.

Explicó que Neuquén alberga hoy la segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo y la cuarta de petróleo no convencional. “El desarrollo de estos recursos requiere inversiones permanentes y la construcción de un ecosistema productivo cada vez más sofisticado”, señaló y relató que ese ecosistema se fue consolidando durante décadas, primero alrededor de los hidrocarburos convencionales y, más recientemente, en torno al desarrollo no convencional de Vaca Muerta.

“Todo ello bajo una premisa que la provincia considera fundamental: producir energía respetando el ambiente y garantizando la sustentabilidad social como condición indispensable para el crecimiento de largo plazo”, concluyó.



