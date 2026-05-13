Comenzó este miércoles el debate, en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, del proyecto de reforma electoral, y entre sus puntos hay uno que es decididamente impulsado por Neuquén, a través de la senadora Julieta Corroza, que es la aplicación de “Ficha Limpia”, con un modelo similar al que ya se aprobó y comenzó a aplicarse en la provincia.

El impulso a un proyecto de Ficha Limpia había sido anunciado tanto por Corroza como por la diputada Karina Maureira, en diciembre del año pasado, a requerimiento del gobernador Rolando Figueroa. La iniciativa impide que las personas condenadas por delitos de corrupción, malversación de fondos o enriquecimiento ilícito puedan ser candidatos a cargos electivos o partidarios, siempre y cuando la sentencia haya quedado confirmada por una segunda instancia.

Lo cierto es que este miércoles comenzó a discutirse el punto, en el contexto de una serie de innovaciones electorales con diverso alcance. Además de Ficha Limpia, está la eliminación de las primarias (PASO), y la eliminación del financiamiento del Estado a las campañas políticas, con un incremento de hasta 35 por ciento de aportes privados para esas campañas. En ese contexto, tampoco habrá publicidad gratuita para los partidos políticos, si prospera lo que hoy comenzó a debatirse.

Puntos centrales de la reforma

-Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia de delitos dolosos.

-Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para las elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones

-Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.

-Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

-El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

-Los partidos políticos tendrán como un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente.

-No habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación.

-Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizó en el 2019 y 2023.

-Se modifica la ley de Boleta Única de Papel, para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultáneas.