Ficha Limpia: cuáles son los principales puntos del proyecto que La Neuquinidad presentó en el Congreso nacional

Con la presentación del proyecto de Ficha Limpia en el Congreso de la Nación, el frente de partidos que conduce el gobernador Rolando Figueroa (La Neuquinidad), no sólo le dio cumplimiento efectivo a una de sus propuestas de campaña, sino que además marcó agenda para el año legislativo que recién comienza. Tanto es así que el presidente Javier Milei expresó sus intenciones de retomar dicha iniciativa en 2026.

La propuesta de La Neuquinidad es el correlato de la Ficha Limpia que ya rige en Neuquén y que impide que quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia integren las listas de candidatos o ejerzan cargos públicos. Si se aprueba a nivel país, el Congreso no admitirá a quienes han incurrido en distintos delitos, entre ellos el tráfico de drogas. Hoy, el Parlamento tiene una legisladora nacional que -hace ya varios años- fue investigada por tráfico de drogas en los Estados Unidos (EEUU); se trata de la rionegrina Lorena Villaverde.

Milei anticipó que buscará que a lo largo de este año se apruebe la ley de Ficha Limpia que fue rechazada el año pasado y que le costó un dolor de cabeza, ya que desde distintos sectores (del PRO y de la UCR) lo acusaron de haber arribado a un acuerdo con el kirchnerismo para cajonearla.

“Nosotros vamos a volver a insistir”, dijo el presidente en diálogo con Radio Mitre. Y acusó a la “mugre de la política” por el fracaso del proyecto en el año que acaba de terminar. “Nos trataron de embocar el cachetazo a nosotros”, acusó.

Hay proyecto

Lejos de quedarse en el discurso, La Neuquinidad presentó su proyecto y comenzó a marcar la agenda política nacional de este año. La propuesta de la senadora Julieta Corroza y de la diputada Karina Maureira, busca impedir que personas condenadas accedan a cargos públicos. “Queremos seguir honrando la palabra” con “esa Ficha Limpia que ya está aprobada en Neuquén y que queremos que la República Argentina también la respete”, indicó el Gobernador.

Las legisladoras propusieron modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, incorporando nuevos supuestos de inhabilitaciones. Si se aprueba, no podrán ser candidatos a cargos representativos ni partidarios quienes hayan sido condenados por delitos dolosos comunes o federales, en tanto cuenten con sentencia confirmada en segunda instancia o cuando haya quedado consentida si el condenado no hubiese interpuesto impugnación o recurso respectivo.

Tampoco estarán habilitados los condenados por delitos contra la Administración Pública, por delitos de Tráfico de Estupefacientes, delitos del Régimen Penal Tributario y quienes sean inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.

La Ficha Limpia “es parte de nuestro modelo de gobierno en Neuquén, porque no sólo tenemos que garantizar la responsabilidad de todos nuestros funcionarios sino también su transparencia”, dijo Corroza, representante de una provincia en la que también rige la tolerancia cero a los hechos de indisciplina o corrupción en los organismos del Estado, decisión que -por ejemplo- se refleja en el despido de ñoquis.