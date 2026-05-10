La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto orientado a fortalecer la conservación del huillin en el territorio rionegrino. El intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, recibió este viernes al legislador de la provincia de Río Negro, Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos), impulsor de la iniciativa que declara al huillín como Monumento Natural provincial.

El proyecto aprobado por los legisladores busca fortalecer la conservación del huillin en el territorio rionegrino. La declaración de Monumento Natural establece un marco de protección estricta para el huillín, una especie en peligro de extinción y clave para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

La normativa contempla la prohibición de capturar, acosar, mantener en cautiverio, trasladar o comercializar ejemplares de esta nutria nativa, conocida también como “gato de agua”, así como cualquier producto derivado de la especie.

Asimismo, prohíbe acciones que afecten negativamente su hábitat, salvo aquellas intervenciones científicas debidamente autorizadas con fines de conservación, preservación o recuperación.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi destacan que esta iniciativa tiene un alto valor dado que cuida a los corredores biológicos para el huillín entre el Parque y la provincia de Río Negro, garantizando así la conservación en conjunto entre ambas jurisdicciones.