Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi denunciaron el robo de una cámara científica utilizada para monitorear al huillín, una nutria nativa que se encuentra en peligro de extinción.

Según informaron desde la intendencia del parque, el equipo sustraído es una cámara trampa marca Browning, modelo Darks Full HD Trail Camera, que estaba instalada en el sector del Brazo Blest del lago Nahuel Huapi, un área especialmente protegida. El dispositivo se encontraba dentro de una Reserva Estricta, un sector donde no está permitido el desembarco ni el ingreso de visitantes, ya que allí se desarrollan estudios científicos destinados al seguimiento y conservación del huillín.

Desde el parque explicaron que la sustracción del equipo no solo representa la pérdida de un instrumento de trabajo, sino también la interrupción de meses de monitoreo y recopilación de información sobre una de las especies más amenazadas de los ecosistemas patagónicos. Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para recuperar el material o aportar información sobre el hecho.

Quienes puedan brindar datos o deseen devolver el equipo pueden comunicarse con el Área de Biología de la Conservación del parque, a través de la bióloga Carla Pozzi, o acercarse a la intendencia ubicada sobre avenida San Martín 24.

Desde el organismo remarcaron que la participación ciudadana es clave para proteger al huillín y a la fauna del parque, y advirtieron que este tipo de hechos afecta directamente el trabajo de conservación que se realiza en la región.