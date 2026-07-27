El director provincial de Defensa al Consumidor, Pablo Tomasini habló en AM550 y recordó la importancia de que se respete la Ley 2874 que establece los tiempos máximos de espera en filas en diferentes ámbitos donde las personas suelen desarrollar muchas de sus actividades diarias (bancos, agencia de correo, entre otros espacios).

Expresó en primer lugar: “La ley establece que son prácticas abusivas cuando hay atención al público que hace que se permanezca en filas más de 30 minutos si se está a la intemperie y más de 90 minutos en caso de ser un lugar cerrado y que tenga asientos suficientes para sostener la gente y además un sanitario”.

En ese sentido continuó: “Si se exceden estos tiempos se toma como práctica abusiva ya que la norma nos impone la necesidad de trabajar en la difusión permanente de estos derechos, somos una repartición que tiene alrededor de 70 personas en toda la Provincia, solamente en Capital hay 14.000 comercios activos, es decir lo que debemos hacer es que el ciudadano esté informado y que nos ayude a identificar cuando la ley no se cumple y, eventualmente, puede haber infracciones”.

“Es cierto que hoy se han aminorado los controles producto de otras posibilidades de pago, como la modalidad virtual, pero se da en lugares donde hay entrega de paquetes por comercio electrónico, y ahí se pueden generar filas largas; en ese caso podemos intervenir para que se activen herramientas correspondientes”, comentó Tomasini.

Afirmó por otro lado en intercambio son AM550 que “el Correo y entidades financieras son los lugares donde más se ve esto, pasa con servicios públicos también, alguna vez en cooperativas”.

Dijo además que “hacemos una recorrida planificada por todas las entidades y tenemos la página de Defensa al Consumidor, hay una ventana que permite habilitar los distintos problemas que puede tener la gente, ahí nosotros mandamos a nuestros inspectores a hacer los controles correspondientes. En una primera instancia hay una advertencia, y después ya hay una multa”.

Pablo Tomasini cerró: “Nos sirve a nosotros que nos haga llegar lo que pone en un libro de quejas una persona para poder accionar”.

La entrevista completa