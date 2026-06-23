La estabilización de la macroeconomía de la que se hace eco el presidente Javier Milei no se ve reflejada en el fenómeno que preocupa en todo el país: el endeudamiento con tarjetas de crédito y billeteras virtuales de familias para acceder a insumos básicos entre los que se destaca la compra de alimentos, muchas veces realizada en cuotas.

Sobre este tema habló Pablo Tomasini, director provincial de Protección al Consumidor, en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

En primer lugar, expresó: “Pudimos plantear la problemática en el Comité Federal, además de reunirnos con la cámara que nuclea a todas las billeteras virtuales del país, desde las más chicas hasta las grandes. El nivel de mora de los pagos fue lo básico, posteriormente nos juntamos con gente del Banco Nación donde se nos planteó esto como una preocupación”.

En ese sentido detalló: “En tarjetas de crédito hablamos de una mora más elevada del 11,5%, el primer aspecto es que casi el 30% está pagando el mínimo y el 7% no la está pagando directamente. El mínimo no se toma como mora en sí misma pero marca una preocupación del sistema en general respecto de los pagos de la gente”.

“De marzo a abril, de una mora de $50.000 millones pasaron a $90.000 millones, es decir alrededor del 80% de incremento, hay una preocupación importante, sumado a que las billeteras virtuales están también alrededor del 30% en la mora, mucha gente directamente desinstala la app. Pero además hay un agravante que es el interés que cobran las mismas, el cual es enorme, hablamos de niveles siderales que superan varios veces los índices inflacionarios”, continuó el funcionario provincial.

Por otro lado, se refirió a la responsabilidad del sistema a la hora de otorgar créditos de distintas características.

“El sistema es un problema, no es solo quien saca un crédito personal, sino quienes los otorgan, están llegando situaciones preocupantes de gente que no cobra y el sistema sigue otorgando créditos. Hay gente que tiene 15 créditos en Mercado Pago por ejemplo, con lo cual existe una responsabilidad de quienes deben asesorar al consumidor, aparece un tema de la quiebra de los consumidores que para reorganizar sus finanzas se presentan a la Justicia alegando que están en quiebra”, manifestó al respecto.

Finalmente, en relación a las políticas de Neuquén para paliar esta situación en la Provincia, Pablo Tomasini sostuvo que “estamos trabajando con bancos y civiles para evitar este tipo de cosas y ver cómo renegociamos antes de que haya un colapso”.

“Hay porcentajes altísimos de compra de alimentos con tarjetas de crédito, las cuales son hechas en promedio en tres cuotas. La Provincia tiene mejores números que lo que pasa a nivel nacional, pero no deja de ser una problemática que afecta a mucha gente”, cerró.

La entrevista completa