Demoras y largas filas por obras de reparación sobre la Ruta 151 en Cipolletti

Importantes demoras en el tránsito se registran este jueves sobre la Ruta Nacional 151, en la ciudad de Cipolletti, debido a trabajos de reparación que se llevan adelante en un sector donde el asfalto comenzó a ceder por una filtración de agua subterránea.

Las tareas se desarrollan a unos 30 metros del puente ferroviario, muy cerca de la rotonda que conecta las rutas nacionales 151 y 22, uno de los puntos de mayor circulación vehicular de la ciudad. Según se informó, el deterioro de la calzada obligó a los operarios a intervenir para detectar el origen de la filtración antes de avanzar con la repavimentación del sector afectado.

Las tareas se extenderán durante varias horas y las autoridades piden circular con precaución y paciencia.

Los trabajos demandarán varias horas, ya que primero fue necesario localizar y reparar la pérdida de agua que estaba socavando la base del pavimento. Una vez solucionado ese inconveniente, comenzó la reconstrucción de la calzada para restablecer las condiciones de seguridad en la zona.

Como consecuencia de las obras, el carril que se dirige hacia la zona norte quedó reducido a una sola calzada, generando importantes congestiones. Durante la mañana, la fila de vehículos llegó hasta la calle Mariano Moreno, provocando demoras para quienes circulan por el sector.

Operarios trabajan para reparar la filtración que dañó la calzada sobre Ruta 151.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron paciencia a los conductores y recomendaron extremar las precauciones al transitar por la zona, respetando la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

