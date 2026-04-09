Una mañana marcada por demoras y tensión se vivió en la zona de los puentes carreteros, en el ingreso a Neuquén desde Cipolletti. El tránsito se volvió lento desde las primeras horas del día y generó complicaciones en uno de los accesos más utilizados hacia la ciudad.

El episodio ocurrió cerca de las 7, en medio de un contexto de obras recientes y visibilidad limitada.

Un punto intervenido y con visibilidad reducida

Durante la noche se realizaron trabajos viales en la zona, lo que dejó uno de los carriles descalzado, generando una diferencia en el nivel del asfalto similar a un cordón.

A primera hora, aunque ya había luz natural, en ese tramo no hay iluminación artificial, lo que dificultó advertir con claridad el estado de la calzada y las modificaciones realizadas.

El incidente que desató el caos

En ese contexto, un motociclista que circulaba por el carril izquierdo en dirección a Neuquén intentó cambiar hacia el carril derecho. En la maniobra, perdió el control del rodado y cayó al asfalto.

La caída se produjo justo delante de un colectivo que avanzaba por la misma vía, en un momento de alta circulación. La situación obligó a reducir la marcha y generó momentos de tensión entre los conductores que transitaban por el sector.

Congestión en cadena en los accesos

El impacto fue inmediato. La circulación en los puentes se volvió más lenta y las demoras se extendieron rápidamente hacia otros puntos.

La zona de la Ruta 7 presentó complicaciones en el ingreso, mientras que en la zona de Leloir y su continuidad en Doctor Ramón el tránsito también se vio cargado durante la mañana.

Precaución en una zona sensible

El episodio dejó en evidencia las dificultades que pueden presentarse en sectores donde hay intervenciones recientes sobre la calzada.

En particular, los cambios de carril en la zona de los puentes requieren especial atención, sobre todo para motociclistas, en un contexto donde las condiciones del camino pueden variar y generar situaciones de riesgo.