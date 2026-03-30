Un punto clave que cambió de un día para otro

El cierre total de la rotonda en la zona de los puentes carreteros modificó de inmediato la circulación entre Neuquén y Cipolletti. Desde temprano, el tránsito mostró el impacto de los desvíos obligatorios en un sector por donde circulan miles de vehículos a diario.

Las primeras horas dejaron filas y movimientos más lentos en los accesos más utilizados, con conductores que se encontraron con cambios que ya están plenamente vigentes.

Sectores más cargados y atención al volante

Uno de los puntos donde más se sintió la presión fue calle Primeros Pobladores. La acumulación de vehículos y las maniobras imprevistas generaron momentos de circulación intermitente, especialmente en los horarios de mayor movimiento.

En ese contexto, las frenadas repentinas y la necesidad de reacomodarse sobre la marcha marcaron el ritmo en varios tramos.

La circulación empieza a encontrar alternativas

Con el correr de la mañana, el tránsito comenzó a redistribuirse. Algunos recorridos, menos exigidos, permitieron avanzar con mayor continuidad y sin las interrupciones que se registraron en los accesos más cargados.

Ese comportamiento empezó a ordenar el flujo general en un esquema que todavía está en proceso de adaptación.

Una obra que redefine uno de los cruces más exigidos

Los cambios forman parte de una intervención de fondo sobre avenida Mosconi, en uno de los sectores más complejos del proyecto. En esta etapa, los trabajos se concentran en la calzada que conecta hacia Cipolletti.

La obra contempla, en su desarrollo, la construcción de un puente elevado que apunta a mejorar la circulación en este nodo clave del Alto Valle.

Qué tener en cuenta antes de cruzar

El nuevo esquema ya está en marcha y exige atención a la señalización y a los desvíos establecidos. Los horarios pico siguen concentrando la mayor carga, aunque el tránsito comienza a mostrar momentos de mayor fluidez en distintos sectores.

Con los cambios ya activos, la forma de cruzar entre Neuquén y Cipolletti entró en una nueva etapa que se irá acomodando con el paso de los días.