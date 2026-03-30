Puentes Neuquén–Cipolletti: cómo tenés que circular desde este lunes por la obra en avenida Mosconi

Este lunes marca el inicio de una semana clave para quienes cruzan a diario entre Neuquén y Cipolletti. La obra sobre la avenida Mosconi ya comenzó y trae modificaciones importantes en la circulación, especialmente para quienes salen desde la capital neuquina hacia Río Negro.

Desde el sábado quedó interrumpida la mano Neuquén–Cipolletti a la altura de los puentes carreteros, una restricción que se extenderá durante al menos dos meses. Se trata de uno de los puntos con mayor tránsito del Alto Valle: en días hábiles circulan por allí alrededor de 150 mil vehículos.

Los trabajos forman parte de la modernización integral de la avenida Mosconi. En esta etapa se interviene la calzada que va hacia Cipolletti, con el objetivo de dejarla a nivel y con su diseño definitivo.

Luego, el proyecto avanzará con la construcción de accesos elevados en el sector central, una obra que apunta a mejorar la circulación en uno de los puntos más críticos del tránsito regional.

Además, se confirmó que las tareas se realizarán durante las 24 horas para acelerar los plazos y reducir el tiempo total de afectación.

Con este escenario, la recomendación es clara: salir con tiempo, respetar la señalización y, si es posible, buscar horarios alternativos para evitar los momentos de mayor congestión en los puentes carreteros

Qué cambia desde este lunes

La principal modificación es que ya no se puede acceder de manera directa al puente carretero desde la avenida Mosconi en sentido hacia Cipolletti. Por eso, todos los conductores deberán utilizar desvíos obligatorios.

En cambio, el ingreso desde Cipolletti hacia Neuquén se mantiene sin cambios por ahora, aunque más adelante también será alcanzado por las obras.

Cómo cruzar de Neuquén a Cipolletti

Para quienes necesiten salir de Neuquén, hay dos recorridos principales:

Opción 1 (la más directa):

-Desviarse por calle Aguado (a la altura del supermercado mayorista)

-Continuar hasta Lázaro Martín (continuación de Obrero Argentino)

-Desde allí retomar el acceso al puente carretero

Opción 2 (alternativa):

-Seguir por Mosconi unos metros más

-Doblar por calle Leales

-Continuar por Río Uruguay

-Luego tomar Lules

-Y finalmente conectar con Lázaro Martín para subir al puente

Otros cambios a tener en cuenta

Quienes circulen por Primeros Pobladores no podrán llegar a la rotonda: deberán desviarse antes hacia Carmen de Patagones y desde allí hacer el mismo recorrido por Aguado.

En el caso de quienes llegan por Alderete, tras cruzar las vías ya no podrán usar el retome habitual: deberán continuar por Primeros Pobladores en sentido contrario y retomar el circuito de desvío.

Demoras y horas críticas

El fin de semana ya dejó en evidencia las primeras complicaciones y todo indica que el tránsito será complejo durante los días hábiles, especialmente en horas pico. Se espera mayor congestión por la mañana temprano. al mediodía y sobre todo por la tarde, en el horario de regreso hacia Cipolletti