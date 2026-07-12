Momentos de tensión se vivieron este domingo durante una competencia de trail running desarrollada en Paso Córdoba, donde participantes y asistentes denunciaron que un grupo de lugareños agredió a corredores, retiró parte de la señalización del circuito y provocó que varios competidores se desorientaran durante la prueba.

Según distintos testimonios, los incidentes ocurrieron en los primeros kilómetros del recorrido. Corredores aseguraron que algunas personas les impidieron el paso y protagonizaron agresiones físicas y verbales. En videos registrados por asistentes se observa cómo uno de los competidores recibe un rebencazo mientras intenta continuar con la carrera.

De acuerdo con quienes presenciaron la situación, la organización informó por los altoparlantes que se trataba de un hecho ajeno al evento y comenzó a modificar parte del recorrido. Sin embargo, varios asistentes cuestionaron que durante varios minutos no hubo información precisa sobre lo que sucedía en el circuito. "Nos decían que era algo ajeno a la organización y que cuando empezaran a llegar los corredores iban a saber qué había pasado", relató el esposo de una participante.

Además de las agresiones, numerosos competidores denunciaron que fueron retiradas las cintas que marcaban el recorrido. Esa situación obligó a integrantes de la organización a volver a señalizar algunos sectores, aunque varios corredores igualmente terminaron perdidos, especialmente quienes provenían de otras localidades y no conocían la zona. "Había cintas de colores que marcaban el recorrido y las retiraron, eso podía generar un problema importante porque mucha gente no conoce el circuito", explicó uno de los profesores que acompañaba a participantes.

Los testimonios coinciden en que los lugareños, propietarios de campos atravesados por la competencia, cuestionaban el paso del evento por esos terrenos. Según relataron algunos corredores, manifestaron que el municipio había autorizado la utilización del lugar sin consultarles previamente. Esa versión, sin embargo, no fue confirmada oficialmente.

La incertidumbre también generó preocupación entre familiares y acompañantes de los corredores, que durante varios minutos desconocieron la situación de quienes seguían en competencia. "Se vivieron momentos de angustia al no saber si los participantes estaban bien. Lo que más indignó fue no ver una reacción inmediata para conocer qué estaba pasando en el recorrido", señaló uno de los asistentes.

Algunos participantes recordaron que años atrás se habían registrado inconvenientes similares durante otra competencia realizada en Paso Córdoba, aunque remarcaron que esta vez la violencia fue mucho mayor.

Hasta el momento, la organización únicamente sostuvo que los incidentes fueron ajenos al evento. Según los testimonios recogidos en el lugar, la Policía no intervino durante los enfrentamientos y, si bien no se reportaron heridos de gravedad, varios corredores aseguraron que debieron defenderse de los golpes propinados por personas que se movilizaban a caballo.