La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) realizó una inspección integral en el edificio central del Ministerio de Salud de la provincia, acompañada por delegados gremiales de UPCN Seccional Río Negro. El procedimiento permitió constatar de manera oficial el deterioro edilicio extremo y las condiciones en las que el personal cumple funciones diariamente.

Para UPCN, la llegada de la autoridad nacional constituye un logro gremial trascendental, ya que ratifica que las denuncias presentadas eran verídicas y urgentes. El sindicato recordó que desde enero viene reclamando ante el ministro de Salud, el gobernador y la Secretaría de Trabajo provincial por el gravísimo estado de la infraestructura, sin obtener respuestas.

La organización gremial subrayó que el reclamo es histórico y que la falta de intervención obligó a formalizar una solicitud urgente ante la SRT. “Es inaceptable que el Ministerio que debe velar por la salud de todos los rionegrinos mantenga a sus propios trabajadores en condiciones de vulnerabilidad e insalubridad extrema”, señalaron.

UPCN denunció además la ausencia total del Gobierno provincial, que no brindó explicaciones ni soluciones y forzó al sindicato a recurrir a organismos nacionales para garantizar derechos básicos de salubridad e integridad física. En ese contexto, cuestionaron la actitud del ministro de Salud, quien se comprometió a una audiencia con el gremio, pero nunca cumplió.

La conducción gremial, a cargo de Juan Carlos Scales advirtió que irá “hasta las últimas consecuencias” para exigir las obras, adecuaciones y medidas correctivas que garanticen un ámbito de trabajo seguro, digno y conforme a la ley vigente.