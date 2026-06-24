El anuncio del pase a planta permanente de más de 4.200 trabajadores estatales abrió una nueva controversia sindical. Mientras el Gobierno provincial y ATE celebraron la medida, desde UPCN Río Negro respaldaron la decisión, aunque advirtieron que deja sin resolver la situación de cientos de agentes que continúan bajo la modalidad de horas cátedra.

El secretario de Capacitación de UPCN, Luis Rosas, sostuvo que la regularización de contratados es una medida “bienvenida”, pero recordó que se trata de un reclamo histórico y no de una conquista exclusiva de una organización sindical. “El pase a planta permanente de los trabajadores contratados es un derecho constituido después de tantos años de prestación de servicios”, afirmó.

Rosas señaló que el acuerdo anunciado deja abiertas incógnitas respecto de otros sectores. En particular, mencionó a alrededor de mil agentes que cumplen funciones en distintas dependencias provinciales y que perciben sus haberes bajo un régimen originalmente previsto para docentes. “Las horas cátedra son exclusivamente para docentes. Eso fue dicho por el propio gobierno y quedó establecido en normativas de gestiones anteriores”, explicó en FM Raíces de Viedma.

El dirigente indicó que esos trabajadores quedaron históricamente excluidos de beneficios que perciben otros estatales, como el adicional por indumentaria. Además, advirtió que no existe información oficial que confirme su inclusión en el proceso de regularización. “En una gestión anterior se había firmado un acuerdo para que 460 compañeros pasaran de horas cátedra a contrato, pero el número creció y el problema sigue sin resolverse”, señaló.

Respecto del momento elegido para el anuncio, consideró que existe un componente político vinculado al calendario electoral. “Esto tiene una lectura política, como ha ocurrido históricamente con distintos gobiernos. Pero más allá de eso, beneficia a un número importante de trabajadores y por eso lo valoramos”, expresó.