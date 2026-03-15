Una madre denunció a través de sus redes sociales que su hijo de 6 años sufrió una descarga eléctrica mientras jugaba en una plaza de un barrio de Centenario. El hecho ocurrió en la plaza Soldado Aguila, donde según su relato había mucha gente en bicicleta y jugando.

Su hijo también estaba allí, divirtiendose con sus amigos jugando a la pelota, cuando en un festejo de gol abrazó un poste y terminó electrocutado. La madre detalló que el poste tiene cables afuera y está desconectado.

"Por diez segundos sufrió una descarga eléctrica, donde salió por el brazo y muñeca izquierda, quedando con ampollas. Las ampollas duelen si, pero el dolor en el momento, el susto y todo lo demás no se lo deseo a nadie", manifestó.

Luego del susto y el dolor del nene, agarró sus pertenencias y salió rápidamente en la moto con su hijo hacia la guardia, donde expresó que lo atendieron rápido y lo dejaron internado luego de unos primeros estudios para asegurarse de su estado.

"Voy hacer la denuncia correspondiente a todos .Lo que pasó fue denunciado en el momento por una medica a defensa civil , nunca fueron. Mi hermana llamo a epen, fueron después de 3hs. En esas tres horas seguían familias con niños cerca sin saber de ese poste. Y que hicieron? Taparon como ven en las fotos", denunció la mujer.

Además indicó que desde la Municipalidad le comunicaron que iría alguien a hablar con ella y ver a su hijo, sin embargo relata que nunca llegó nadie.

"Me entero que hay dos postes más en esa plaza de igual manera, solo taparon al que dimos aviso. Tuvimos un dios aparte, no pasó a mayores Pero podría haber sido una tragedia. El lunes voy hacer las denuncias correspondiente a las personas que correspondan, ésto no va a quedar así, desde ya les aviso", advirtió.

El niño sufrió quemaduras en una de sus muñecas aunque se encontraría fuera de peligro. Tras la alerta de la mujer, un secretario del municipio se hizo presente para colocar una tapa en donde se encontraban los cables y una llave colgando.

Sin embargo su madre sostiene que no es una solución y que aparentemente hay más postes en el mismo estado, por lo cual esto podría volver a ocurrirle a cualquiera.