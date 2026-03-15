Neuquén pondrá en marcha la construcción del segundo módulo en la U11 de Centenario

El Gobierno de Neuquén continúa ejecutando el histórico plan de infraestructura en seguridad en Neuquén. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el coordinador general del ministerio, Gonzalo Peralta, recorrieron la obra de ampliación de la Unidad de Detención número 11 de Centenario, donde se construye un nuevo pabellón de máxima seguridad.



La obra corresponde a la segunda etapa del nuevo edificio y cuenta con una inversión de $8.184 millones. Actualmente presenta un 52% de ejecución y se prevé su finalización para septiembre de este año.



“Hace unos meses estábamos inaugurando el primer módulo y hoy vemos cómo supera el 50% de avance el segundo módulo de máxima seguridad que tenemos previsto inaugurar en septiembre de este año”, afirmó Bertoldi durante la recorrida.



Asimismo, destacó que “esta obra forma parte del plan de ampliación y mejoramiento de los distintos espacios vinculados a la seguridad para todos los neuquinos”.



El nuevo pabellón se integrará al sector de máxima seguridad de la unidad, ampliando las murallas y cercos perimetrales existentes. También se extenderá el anillo de circulación, que será utilizado por vehículos de traslado de detenidos, visitas y servicios, incorporando el nuevo sector al funcionamiento general del establecimiento.



El edificio tendrá capacidad para 27 detenidos y contará con 12 celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, salón de día con cocina, pecera de vigilancia las 24 horas, sector de visitas con acceso independiente y patio, sala de monitoreo, equipos de ventilación y extracción de aire, sala de racks y sala de máquinas.



Además, todo el predio estará cerrado por dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura, reforzando las condiciones de seguridad del establecimiento.



