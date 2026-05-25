La noticia golpeó de lleno a Picún Leufú y al ambiente del taekwondo regional. Detrás del nombre que apareció en los partes policiales del trágico vuelco sobre la Ruta 40 había mucho más que una víctima fatal: David Adrián Segovia era un profesor conocido, querido y ligado desde hace años al deporte y a la formación de jóvenes.

El hombre de 36 años murió este sábado luego de un violento siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 1.548, cerca de Gobernador Costa, en plena precordillera chubutense.

Viajaba junto a una mujer que sobrevivió al vuelco y permanece fuera de peligro.

El vuelco fatal en plena Ruta 40

Según las primeras pericias, la camioneta Renault Oroch en la que viajaban circulaba en sentido sur-norte cuando el conductor perdió el control y el vehículo salió despedido hacia la banquina, donde dio varios tumbos.

David Segovia salió expulsado del habitáculo y sufrió lesiones craneales gravísimas que le provocaron la muerte en el acto.

La camioneta terminó detenida sobre sus cuatro ruedas, a varios metros del asfalto.

Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia trabajaron en el rescate de la otra ocupante del vehículo, identificada como Graciela Beatriz Segovia.

Cómo está la mujer que viajaba con él

La mujer había quedado atrapada dentro de la estructura destruida de la camioneta y debió ser retirada por una unidad de salvamento.

Luego fue trasladada en ambulancia al hospital de Gobernador Costa.

El primer parte médico confirmó que sufrió lesiones leves y que permanece fuera de peligro.

Mientras la investigación judicial intenta establecer qué provocó el vuelco, la noticia de la muerte de Segovia empezó a expandirse rápidamente por redes sociales y grupos vinculados al deporte.

“Te seguiremos esperando con el corazón en las manos”

Con el correr de las horas comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida.

Muchos hablaban de un profesor apasionado por el taekwondo, cercano a sus alumnos y siempre vinculado a proyectos deportivos.

“Hoy es un día triste, con profundo dolor en el alma y un nudo en la garganta despedimos a un amigo de Taek Sarmiento”, escribió Ariel Ramírez en redes sociales.

“Te seguiremos esperando con el corazón en las manos. Nuestras condolencias a tu familia y alumnos”, agregó.

Francisco Daniel también recordó los proyectos que compartía con Segovia hasta apenas horas antes de la tragedia.

“Hasta ayer compartíamos sueños y proyectos para el Río Negro Open 2026. Su amabilidad, sus ideas y su compromiso con el Taekwondo quedarán siempre en mi memoria”, publicó.

“El deporte en Picún hoy está de luto”

Uno de los mensajes que más se compartió fue el de Carlos Daniel Palladino, quien vinculó directamente la pérdida con el impacto que generó en toda la comunidad deportiva de Picún Leufú.

“El deporte en Picún Leufu hoy está de luto, partió David Adrián Segovia, un profesor y apasionado del taekwondo”, escribió.

“Tus alumnos y amigos seguramente te recordarán siempre y el deporte de Picún te dice gracias por la huella que nos dejaste”, agregó.

Las publicaciones se repitieron durante toda la jornada.

Algunas hablaban de su sonrisa permanente. Otras, de su manera de acompañar a alumnos y amigos. Varias coincidían en algo: nadie esperaba una noticia así.

“Cómo le explico a nuestro corazoncito que esa visita no va a llegar más”

Entre los mensajes más extensos y conmovedores apareció el de Daiana Núñez, quien recordó la relación cercana que mantenían desde hacía años.

“Hace 8 años aprox, aparecía un amigo, que yo ni por poco pensé que iba a terminar siendo mi hermano”, escribió.

“Siempre estabas ahí con tu sonrisa, siempre iba todo bien, siempre estabas ahí para todos”, agregó.

Y cerró con una frase que se repitió en cientos de compartidos y comentarios: “Cómo le explico a nuestro corazoncito que esa visita que tanto esperábamos no va a llegar más”.