La comunidad chubutense y neuquina se encuentran conmocionadas tras conocer la noticia de que un hombre de 36 años perdió la vida de forma inmediata en la Ruta 40. Además una mujer de 52 años resultó herida luego de que la camioneta en la que ambos viajaban despistara y volcara, en la localidad de Gobernador Costa.

Según ADN Sur, el trágico episodio ocurrió alrededor de las 17:30 del sábado 23 de mayo, a la altura del kilómetro 1.548, en las inmediaciones de la Estancia Nueva Lubecka. Al recibir el alerta, el personal policial dependiente de la Unidad Regional Esquel llegó urgencia al lugar junto a los equipos de emergencia, constatando la magnitud del accidente.

El único vehículo involucrado fue una camioneta Renault Oroch (dominio AC976WN). Por razones que la Justicia de Chubut intenta establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que despistara de la cinta asfáltica y diera varios tumbos, para finalmente terminar posicionada sobre sus cuatro ruedas en la zona de la banquina, a unos 40 metros del asfalto.

Según los primeros datos, la camioneta viajaba de sur a norte y las personas se dirigían de regreso hacia Picún Leufú, de donde serían oriundas.

Quién era la víctima

Por el violento vuelco, el conductor perdió la vida en el acto ya que salió despedido del vehículo. Fue identificado como David Adrián Segovia, su cuerpo fue hallado por las autoridades sobre la banquina, a unos 20 metros de la camioneta, con una grave lesión en la zona craneal que sería la causa de muerte.

Por su parte, la acompañante, identificada como Graciela Beatriz Segovia (52), debió ser rescatada del interior del rodado por una unidad de salvamento del cuerpo de Bomberos Voluntarios locales. Tras lograr extraerla, fue trasladada de urgencia en ambulancia hacia el hospital de Gobernador Costa.

Horas más tarde, el primer informe médico emitido por el nosocomio confirmó que presenta solo lesiones de carácter leve y se encontraba fuera de peligro.

División Criminalística de Esquel quedó a cargo de realizar las pericias accidentológicas correspondientes, el relevamiento de rastros y la secuencia fotográfica para determinar fehacientemente qué desencadenó la fatal maniobra. Además la Fiscalía de Turno de la circunscripción tomó intervención y coordinará las líneas de investigación correspondientes.