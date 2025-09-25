Un violento accidente tuvo lugar en la mañana de este jueves en la Ruta Nacional 40, a la altura del aeródromo Reguera, cuando un Ford Ka volcó mientras se dirigía desde Chos Malal hacia la localidad de Taquimilán. El siniestro provocó un gran despliegue de los servicios de emergencia y generó preocupación entre los testigos que pasaban por la zona.

A pesar de los importantes daños materiales que sufrió el vehículo, que quedó visiblemente destruido tras el vuelco, milagrosamente el conductor resultó prácticamente ileso. Fuentes oficiales confirmaron que no sufrió heridas de consideración, lo que sorprendió a los equipos de rescate por la gravedad del impacto.

Efectivos de la Policía, personal de Bomberos y del sistema de Salud acudieron rápidamente al lugar del hecho. Allí brindaron asistencia al conductor, aseguraron la zona del accidente y coordinaron las tareas necesarias para restablecer el tránsito de manera segura.

Las causas del vuelco aún no fueron determinadas, aunque no se descarta que una maniobra repentina hayan influido en el siniestro. Lo cierto es que, por la magnitud del accidente, el conductor puede considerarse un verdadero sobreviviente.