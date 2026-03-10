Rutas en Neuquén: cuáles son las nueve en ejecución o proyectadas en los Lagos del Sur

En tiempos de paralización de la obra pública a nivel nacional por las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, en la provincia del Neuquén aprovechan la utilización de fondos propios y la confianza de organismos internacionales de crédito para construir infraestructura en las áreas que el Gobierno considera prioritarias: salud, educación, seguridad y obras viales.



En un documento al que tuvo acceso MejorInformado, aparecen las nueve obras viales en ejecución o proyectadas que se están llevando a cabo en la región neuquina de los Lagos del Sur, que contempla las localidades de Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Pilo Lil y Villa Traful. De cuáles se trata.



Obras en ejecución

Pavimentación de la Ruta 60. Tramo portal acceso PN Lanín-paso Mamuil Malal límite por Chile. Son 12 kilómetros, inversión estimada en $11.900 millones y una finalización proyectada en febrero del 2027.



Pavimentación de la Ruta 61. Tramo desde el final del pavimento hasta acceso PN Lanín. Son 8,5 kilómetros, inversión estimada en $14.000 millones y una finalización proyectada en 2027.



Pavimentación de la Ruta 62. Tramo acceso Laguna Rosales-Puente Quilquihue. Son 6 kilómetros, inversión estimada en $7.600 millones y una finalización proyectada en agosto del 2026.



Pavimentación de la Ruta 63. Tramo empalme Ruta 40-Lago Meliquina. Son 19 kilómetros, inversión estimada en $29.300 millones y una finalización proyectada en septiembre del 2027.



Pavimentación de la Ruta 65. Tramo empalme Ruta 40-Villa Traful. Son 34 kilómetros, inversión estimada en $13.600 millones y una finalización proyectada en febrero del 2027.



Obras proyectadas

Ruta 65. 24 kilómetros entre el puente del Río Minero y la Ruta 237.



En el primer semestre se licitará la pavimentación del acceso alternativo norte a San Martín de los Andes con una inversión de US$6 millones. Además, se asfaltarán los callejones Torres y Gingins y se construirán rotondas sobre la Ruta 40 para crear un ingreso más seguro, redistribuir el tránsito y reducir la congestión y los accidentes en la Vega Central.



Rehabilitación asfáltica en frío, con microaglomerado y demarcación horizontal, de 300 kilómetros, comenzando con los primeros 50 por la Ruta 13 y luego por la Ruta 17, la 23, la 43, la 46 y la 60.



En 2026 se enviará a la Legislatura el proyecto de ley para consolidar el eje vial norte-sur, al que se propone denominar Camino de la Fe. Un recorrido 100% pavimentado de más de 650 kilómetros, paralelo a la Ruta 40, que unirá Manzano Amargo con Villa la Angostura, atravesando 20 localidades.



