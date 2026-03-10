¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Marzo, Neuquén, Argentina
INFRAESTRUCTURA VIAL

Rutas en Neuquén: cuáles son las nueve en ejecución o proyectadas en los Lagos del Sur

Un repaso por las obras que se están realizando durante la gestión de Rolando Figueroa en la región que contempla las localidades de Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Pilo Lil y Villa Traful. 

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política del portal de noticias Mejor Informado.
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 10:02
En tiempos de paralización de la obra pública a nivel nacional por las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, en la provincia del Neuquén aprovechan la utilización de fondos propios y la confianza de organismos internacionales de crédito para construir infraestructura en las áreas que el Gobierno considera prioritarias: salud, educación, seguridad y obras viales.


En un documento al que tuvo acceso MejorInformado, aparecen las nueve obras viales en ejecución o proyectadas que se están llevando a cabo en la región neuquina de los Lagos del Sur, que contempla las localidades de Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Pilo Lil y Villa Traful. De cuáles se trata.
 

Obras en ejecución 

Pavimentación de la Ruta 60. Tramo portal acceso PN Lanín-paso Mamuil Malal límite por Chile. Son 12 kilómetros, inversión estimada en $11.900 millones y una finalización proyectada en febrero del 2027.

Ruta 60 acceso Mamuil Malal


Pavimentación de la Ruta 61. Tramo desde el final del pavimento hasta acceso PN Lanín. Son 8,5 kilómetros, inversión estimada en $14.000 millones y una finalización proyectada en 2027.

Ruta 61 


Pavimentación de la Ruta 62. Tramo acceso Laguna Rosales-Puente Quilquihue. Son 6 kilómetros, inversión estimada en $7.600 millones y una finalización proyectada en agosto del 2026.


Pavimentación de la Ruta 63. Tramo empalme Ruta 40-Lago Meliquina. Son 19 kilómetros, inversión estimada en $29.300 millones y una finalización proyectada en septiembre del 2027.

Ruta 63 hacia Lago Meliquina


Pavimentación de la Ruta 65. Tramo empalme Ruta 40-Villa Traful. Son 34 kilómetros, inversión estimada en $13.600 millones y una finalización proyectada en febrero del 2027.
 

Obras proyectadas 

Ruta 65. 24 kilómetros entre el puente del Río Minero y la Ruta 237.

Ruta 65


En el primer semestre se licitará la pavimentación del acceso alternativo norte a San Martín de los Andes con una inversión de US$6 millones. Además, se asfaltarán los callejones Torres y Gingins y se construirán rotondas sobre la Ruta 40 para crear un ingreso más seguro, redistribuir el tránsito y reducir la congestión y los accidentes en la Vega Central.


Rehabilitación asfáltica en frío, con microaglomerado y demarcación horizontal, de 300 kilómetros, comenzando con los primeros 50 por la Ruta 13 y luego por la Ruta 17, la 23, la 43, la 46 y la 60.


En 2026 se enviará a la Legislatura el proyecto de ley para consolidar el eje vial norte-sur, al que se propone denominar Camino de la Fe. Un recorrido 100% pavimentado de más de 650 kilómetros, paralelo a la Ruta 40, que unirá Manzano Amargo con Villa la Angostura, atravesando 20 localidades.


 

