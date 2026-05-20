Qué desafíos enfrenta el modelo neuquino: la disertación de Figueroa en Colombia

El gobernador Rolando Figueroa y el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, dialogaron en Cartagena sobre el rol estratégico del gas y de Vaca Muerta, la conectividad binacional con Chile a través del Paso Pichachén y el potencial del modelo neuquino como motor de integración regional. Fue durante el foro internacional Integración Regional en América Latina y el Caribe: de la visión a la acción, que CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- realiza este martes 19 y miércoles 20 en la ciudad colombiana.

Figueroa y Asinelli repasaron los principales desafíos del modelo productivo de la provincia y su proyección regional. El diálogo abordó el rol estratégico del gas y del desarrollo de Vaca Muerta como motor de crecimiento provincial y palanca para una mayor integración energética regional.

Gas y petróleo, el foco de la conversación entre Figueroa y Asinelli

Ambos coincidieron en la importancia de avanzar en infraestructura, conectividad física y encadenamientos productivos que permitan transformar el crecimiento neuquino en oportunidades concretas para América Latina y el Caribe, en línea con la Estrategia 2026-2031 de CAF, que coloca a la integración regional en el centro de su acción.

Figueroa destacó que el crecimiento acelerado de Neuquén requiere de infraestructura estratégica y remarcó el acompañamiento de la CAF para sostener ese proceso de desarrollo. “Hemos trabajado muy bien y hemos podido construir infraestructura que a nosotros nos permite desarrollarnos a pasos agigantados”, dijo.

La proyección neuquina para 2050

Además, el gobernador afirmó que “la industria quiere duplicar su producción para el año 2030 en la provincia y eso genera un proceso de migración interna muy importante. Estamos creciendo cuatro veces en población lo que crece la Argentina”. En ese sentido, subrayó que la provincia cuenta con algo más del 1% de la población de la Argentina y ya es “la cuarta provincia exportadora” y la que más invierte en obra pública por habitante.

Además, resaltó el rol del financiamiento internacional para consolidar un modelo de desarrollo equilibrado y sustentable. “Esto también lo hemos logrado mucho con el financiamiento de la CAF con obras que contribuyen a la sustentabilidad social. Obras verdes en Neuquén, que ya pasó a tener la ciudad más importante de la Patagonia y de todo el Sur Argentino”, señaló.

También valoró la decisión del organismo de acompañar proyectos complementarios al desarrollo energético: “Creemos que la CAF ha tomado una decisión muy certera con este concepto de financiar complementariamente algunas actividades que, si bien no es directa con la producción de gas, muchas veces sí son complementarias”, como infraestructura, turismo y producción pensando en el Neuquén de 2050.

Por su parte, Asinelli expresó que “Neuquén tiene una visión de desarrollo muy clara y una capacidad de ejecución que nos permite trabajar juntos con resultados concretos. El gas y Vaca Muerta son una oportunidad histórica para Argentina y para América Latina y el Caribe, y desde CAF acompañamos a la provincia para que ese crecimiento se traduzca en mejor conectividad, en obras de calidad y en una integración real con la región, incluyendo el corredor binacional con Chile”.

El encuentro de Cartagena dio continuidad a una agenda de trabajo sostenida entre Neuquén y CAF. El pasado 27 de marzo, Asinelli encabezó una misión institucional que visitó la provincia y junto con el gobernador repasaron los avances de las obras de pavimentación y circunvalación de las rutas provinciales 7 y 17 en la zona de Añelo, financiadas por CAF como parte del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial.

En esa visita, Figueroa y el vicepresidente de CAF analizaron, además, el avance del nuevo Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la Provincia del Neuquén, proyecto orientado a mejorar la conectividad vial en el norte provincial y a fortalecer la integración binacional con Chile a través del Paso Internacional Pichachén.

Con una cartera activa en la provincia, CAF consolida su acompañamiento a Neuquén con foco en conectividad vial, desarrollo territorial equilibrado e integración regional, en línea con su misión de impulsar el crecimiento sostenible y la mejora de la calidad de vida en América Latina y el Caribe.

El Foro Internacional de Cartagena reúne durante dos jornadas a presidentes, ex presidentes, cancilleres, líderes de organismos multilaterales, académicos, empresarios y referentes culturales para debatir el futuro de la integración latinoamericana y caribeña a partir de nueve diálogos temáticos que abarcaron los procesos de integración, la convergencia entre mecanismos regionales, la competitividad, la infraestructura, el financiamiento, la identidad cultural, la innovación, y la sostenibilidad.