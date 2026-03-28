La provincia del Neuquén proyecta avanzar con nuevos trabajos de pavimentación sobre un total de 174 kilómetros, a partir de un acuerdo de financiamiento con la CAF. Los proyectos contemplan mejoras en dos corredores clave para la conectividad del norte neuquino y fueron revisados en una reunión con autoridades del organismo.

El financiamiento previsto será de 250 millones de dólares, sumado a 17 millones de dólares de aporte provincial. Según se informó oficialmente, esos fondos serán destinados íntegramente a la ejecución de rutas y obras complementarias para fortalecer la red vial del interior.

Uno de los paquetes previstos comprende la conexión entre Andacollo, Los Miches, Guañacos y el paso internacional Pichachén. El otro se desarrollará en la ruta 21, una vía señalada como estratégica para vincular Loncopué, El Cholar y El Huecú.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que durante la visita de la comitiva de la CAF también se presentaron avances sobre préstamos anteriores. En ese marco, detalló que uno de los créditos ya fue finalizado y que otro mantiene ocho obras actualmente en ejecución.

Las autoridades provinciales remarcaron que el organismo internacional valoró la celeridad en los procesos administrativos y en el desarrollo de las licitaciones. A su vez, desde la CAF destacaron el enfoque de planificación integral con el que Neuquén presenta sus proyectos de infraestructura.

De acuerdo con las previsiones oficiales, el contrato del nuevo préstamo podría firmarse en agosto, aunque algunas etapas previas podrían iniciarse antes. Entre ellas aparece la posibilidad de abrir licitaciones para la ruta 21, mientras concluyen los proyectos ejecutivos del tramo entre Andacollo y Pichachén.