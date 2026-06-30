Río Negro volvió a sorprender al mundo de la paleontología. Un equipo técnico de la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura descubrió en la Región Sur un extraordinario yacimiento que conserva un ecosistema fosilizado de aproximadamente 70 millones de años. El sitio reúne decenas de restos de dinosaurios, plantas y otras especies del período Cretácico, un hallazgo que ya es considerado un hito para la provincia y de enorme relevancia para la comunidad científica internacional.

El descubrimiento fue celebrado por el gobernador Alberto Weretilneck, quien lo definió como "uno de los más importantes de la historia en materia paleontológica". Además, destacó el trabajo realizado por los especialistas de la Dirección de Patrimonio y Museos y aseguró que el hallazgo fortalecerá la investigación científica, los museos provinciales y abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo educativo y turístico de Río Negro.

En la misma línea, el secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, sostuvo que este hallazgo reafirma la decisión del Gobierno provincial de invertir en la preservación del patrimonio. Según afirmó, cada nuevo descubrimiento fortalece la identidad rionegrina, impulsa el conocimiento y posiciona a la provincia como una referencia nacional e internacional en materia paleontológica.

Quien brindó mayores precisiones fue el director de Patrimonio y Museos, Pablo Chafrat. Explicó que durante los relevamientos encontraron un ecosistema completo del período Cretácico con fósiles de animales de distintas edades, plantas, dinosaurios carnívoros y herbívoros, además de una concentración de restos fósiles que calificó como "realmente inusual". También adelantó que el sitio alberga nuevas especies fosilizadas que enriquecerán las colecciones de los museos provinciales.

Los especialistas consideran que el yacimiento permitirá abrir nuevas líneas de investigación sobre los ecosistemas que existían poco antes de la extinción de los dinosaurios, uno de los momentos más trascendentales de la historia del planeta. El material recuperado aportará información clave para la paleontología y ampliará el conocimiento sobre la fauna y la flora que habitaron la Patagonia hace millones de años.

Con este hallazgo, la Secretaría de Cultura ratificó su compromiso con la preservación del patrimonio paleontológico y el desarrollo del conocimiento científico. Además de fortalecer el trabajo de los museos, el nuevo yacimiento promete convertirse en un atractivo de enorme potencial para el turismo científico y cultural, consolidando a Río Negro como una de las provincias más importantes del país en materia de fósiles y dinosaurios.