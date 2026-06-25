Durante millones de años, donde hoy el viento levanta polvo entre bardas y jarillas, crecieron palmeras. No una o dos especies aisladas, sino comunidades enteras que formaban parte de un paisaje subtropical que poco tenía que ver con la Patagonia que conocemos. Esa historia quedó escrita en piedras y fósiles que descansaron bajo tierra durante 20 millones de años hasta que un grupo de investigadores logró descifrarlos.

El hallazgo ocurrió en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, a unos 20 kilómetros de General Roca, donde un equipo encabezado por la licenciada Luciana Muci identificó un nuevo género y especie de palmera fósil. Bautizada como Pindocarpon chichinalensis, la especie fue presentada en la revista científica American Journal of Botany y ya es considerada una de las evidencias más importantes para reconstruir el pasado climático de la Patagonia.

La investigación determinó que los restos encontrados corresponden a uno de los fósiles de palmeras mejor conservados del mundo dentro de la tribu Cocoseae, el grupo al que pertenecen los cocoteros y otras especies tropicales. Pero lo más llamativo es que se trata del registro más austral conocido para este tipo de palmeras en Sudamérica, una prueba contundente de que el norte patagónico disfrutó de condiciones mucho más cálidas y húmedas que las actuales.

Los fósiles aparecieron en el sector conocido como Valle de la Luna Amarillo, una zona que desde hace décadas atrae la atención de paleontólogos por la riqueza de sus sedimentos. Allí, entre capas geológicas del Mioceno temprano, los investigadores encontraron decenas de frutos y semillas petrificadas en un estado de conservación excepcional. El análisis mediante microtomografías, microscopía y otras técnicas de alta precisión permitió descubrir características similares a las de la actual palmera pindó, una especie que hoy crece en el noreste argentino.

La reconstrucción del ambiente de aquella época sorprende. Los especialistas creen que la actual estepa fue una extensa sabana con sectores boscosos dominados por palmeras. En ese paisaje convivían mamíferos, reptiles y las gigantescas aves corredoras conocidas como "Aves del Terror", depredadores que dominaron los ecosistemas sudamericanos mucho antes de la aparición del ser humano.

El descubrimiento también vuelve a poner en primer plano el valor científico de Paso Córdoba y de los museos rionegrinos. La mayor parte de las piezas estudiadas se conservan en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales "Juan Carlos Salgado" de General Roca, donde permanecen disponibles para futuras investigaciones. Para los especialistas, estos hallazgos consolidan a Río Negro como uno de los territorios más importantes de Sudamérica para estudiar la evolución de los ecosistemas antiguos.