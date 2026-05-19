Descuento del 10% para combustibles con tarjetas de crédito Visa y Master: los beneficios de YPF y el BPN

YPF y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) presentan una acción comercial conjunta orientada a generar beneficios concretos para sus clientes en la carga de combustibles.

La propuesta permite acceder a un ahorro de hasta el 10% miércoles y sábados en estaciones de servicio YPF, abonando a través de la App YPF con tarjetas de crédito Visa y Mastercard BPN.

La iniciativa refuerza la articulación entre ambas instituciones, combinando la red de estaciones de YPF con las herramientas financieras de BPN para facilitar el acceso a promociones en un consumo esencial.

“Esta acción conjunta refleja el compromiso de seguir generando acuerdos estratégicos que acerquen soluciones concretas y beneficios reales para los usuarios”, destacaron desde la entidad.

De manera complementaria, BPN continúa con la promoción de los martes en carga de combustible, que ofrece hasta 25% de reintegro abonando con tarjetas premium Visa o Mastercard BPN. El mismo se aplica en el resumen de la tarjeta de crédito.

De esta manera, YPF y BPN consolidan una propuesta integral orientada a potenciar el ahorro y acompañar el consumo diario en toda la Provincia. La promoción contempla un tope de reintegro de hasta $20.000 mensuales y, en el caso de nuevos usuarios de la App YPF, podrán utilizar el beneficio a partir de las 24 horas de su registro.

Las bases y condiciones de cada promoción pueden consultarse en www.bpn.com.ar. Además, los clientes pueden seguir la cuenta oficial de Instagram www.instagram.com/bancoprovincianeuquen para conocer todas las promociones y novedades.