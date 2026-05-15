La familia de Chocolate no duerme tranquila hace tres días. Desde el 13 de mayo, este perro de un año y medio no aparece y cada hora que pasa sin noticias se hace más pesada. Su familia ya recorrió el barrio Islas Malvinas de Neuquén capital, y alrededores: pregunta, busca y no encuentra respuestas. Ofrecen una recompensa para quien lo encuentre y piden ayuda para ampliar la difusión.

Chocolate desapareció en la intersección de Dr. Ramón y Gregorio Martínez. Tenía una costumbre fija: cada vez que abrían el portón de la casa salía un par de minutos a la vereda y luego entraba. Ese día algo cambió y no regresó. Tiene el pelaje largo en el cuello y corto desde ahí hasta la cola, y los ojos marrones claros.

Mónica, su familia, no se quedó de brazos cruzados. Según contó a la redacción de Mejor Informado, pegó carteles con su foto en la calle y en las escuelas del barrio, publicó la búsqueda en grupos de Facebook y lo recorrió todo. Pero el resultado es el mismo: silencio. La única pista que llegó fue un mensaje sobre un perro con características similares visto en Ignacio Rivas y Lanín. Cuando fue al lugar, "nadie supo decirme si lo había visto", contó. A eso se suma otra preocupación que no la deja en paz: "Está acostumbrado a dormir adentro porque es muy friolento, no puede dormir afuera. Estamos muy mal".

La historia de Chocolate hace que la búsqueda duela todavía más. Lo encontraron abandonado a la orilla de una ruta, bajo la lluvia, cuando tenía apenas un mes de vida. Mónica lo vio y no dudó: "Desde el momento en que lo vi lo quise, y a los dos días me lo llevé a casa. Es un perrito que necesitaba mucho amor y cuidado". Lo que vino después fue todo lo que una familia puede darle a un perro: "Se transformó en uno más... Cuando llegabas a casa te recibía con toda la alegría aunque lo hayan retado por haber hecho una macana. Sabía el horario de ir a dormir y era el primero en acostarse a los pies de mi cama". "Ofrecemos una recompensa porque necesitamos encontrarlo", resumió Mónica.

Quienes lo hayan visto o encontrado pueden llamar al 2994511668.