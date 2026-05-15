La muerte de tres personas que contrajeron hantavirus durante un viaje en el crucero MV Hondius volvió a encender las alarmas internacionales sobre una enfermedad que en la Patagonia tiene antecedentes preocupantes y una fuerte presencia histórica, especialmente en las zonas cordilleranas de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Cómo es el spray nasal que promete avances contra el hantavirus

En ese contexto, un grupo de científicas argentinas investiga el potencial preventivo de un spray nasal elaborado con carragenina, un compuesto natural derivado de algas rojas que ya había sido utilizado durante la pandemia de COVID-19.

Los ensayos se desarrollan en el Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Instituto Malbrán y, aunque todavía se encuentran en etapa experimental, los primeros resultados fueron considerados alentadores.

Qué lograría el spray ante la cepa Andes de hantavirus

La investigadora Andrea Vanesa Dugour explicó que el producto mostró capacidad para inhibir la replicación del virus en células infectadas con la cepa Andes, una de las variantes más peligrosas porque puede transmitirse entre personas.

El hantavirus no es una enfermedad ajena para la Patagonia. Localidades de la cordillera como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche y El Bolsón han registrado casos en distintos brotes durante las últimas décadas.

Además, en áreas rurales y de montaña del Alto Valle, Valle Medio y sectores cercanos a Vaca Muerta, las autoridades sanitarias mantienen campañas permanentes de prevención por la presencia de roedores silvestres que transmiten el virus mediante saliva, orina y heces.

Por qué la cepa Andes es la más vigilada en Argentina y cómo funciona el spray en estudio

La cepa Andes es la más vigilada en el país debido a que puede generar cuadros respiratorios graves y tiene antecedentes de transmisión interpersonal, algo poco frecuente en otros hantavirus del mundo. Por eso, cualquier avance científico relacionado con prevención genera expectativa tanto en organismos sanitarios como entre vecinos de zonas turísticas y rurales de la región.

Según explicaron las investigadoras, el spray actúa como una barrera antiviral en la nariz, uno de los principales puntos de ingreso del virus al organismo. Durante la pandemia de coronavirus, la carragenina ya había sido evaluada en trabajadores de la salud expuestos al COVID-19.

En esos ensayos clínicos se observó una reducción de hasta el 80% en los contagios entre quienes utilizaban el aerosol nasal varias veces al día. A partir de esos resultados, el equipo decidió probar el mismo compuesto frente al hantavirus Andes.

“Estamos en la etapa de evaluación de células infectadas y vimos que este spray tiene actividad antiviral contra la cepa Andes”, indicó Dugour en declaraciones difundidas a través de los medios nacionales.

Las científicas aclararon que el producto no reemplaza tratamientos médicos ni vacunas y que todavía no existe evidencia definitiva sobre su efectividad en personas expuestas al hantavirus. También remarcaron que funcionaría como herramienta preventiva y no como tratamiento para pacientes infectados.

Cuáles son las medidas de prevención recomendadas

Mientras avanza la investigación, las autoridades sanitarias recuerdan que la principal herramienta ante el hantavirus sigue siendo la prevención ambiental, especialmente en zonas de riesgo de la Patagonia. Entre las recomendaciones más importantes figuran:

Ventilar ambientes cerrados antes de ingresar.

Evitar acumular basura o restos de comida.

Sellar agujeros por donde puedan entrar roedores.

Usar lavandina para limpiar superficies contaminadas.

No barrer en seco lugares abandonados.

Mantener pastizales cortos alrededor de viviendas y galpones.

En Neuquén y Río Negro, los controles suelen intensificarse durante temporadas turísticas y en áreas de camping, refugios. Y, sobre todo, en las zonas cercana a la Cordillera de los Andes.

La investigación del spray, en etapa preliminar

El estudio todavía no fue publicado oficialmente en revistas científicas y las especialistas remarcan que se necesitan más pruebas y evidencia clínica para confirmar resultados. Sin embargo, el antecedente positivo durante la pandemia de COVID-19 y el comportamiento antiviral observado frente a la cepa Andes abrieron una nueva línea de investigación que podría transformarse en una herramienta adicional para reducir riesgos en regiones endémicas como la Patagonia.