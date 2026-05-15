La ciudad de Neuquén se prepara para vivir una nueva edición del Día Internacional de los Museos con un amplio corredor cultural que reunirá actividades artísticas, experiencias inmersivas, debates, música en vivo y propuestas participativas en distintos espacios emblemáticos de la capital.

Cuáles son las actividades programadas para el Día Internacional de los Museos

La programación especial se desarrollará los días 17 y 18 de mayo bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, impulsado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), y contará con la participación de instituciones culturales, artistas regionales, colectivos sociales y organismos educativos.

Las actividades se desplegarán en espacios como el Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén (MNBA), el Museo Gregorio Álvarez, el Museo Paraje Confluencia, la Sala de Arte Emilio Saraco, el Centro Cultural Alberdi y Casa Bouquet Roldán, consolidando un recorrido pensado para todas las edades.

La cultura y el patrimonio regional serán protagonistas durante las jornadas especiales organizadas en Neuquén.

La agenda comenzará este domingo con una propuesta intercultural en el Museo Gregorio Álvarez centrada en la oralitura mapuche, la memoria oral y el vínculo con la naturaleza. La jornada incluirá además música mapuche en vivo con presentaciones de ulkantun y actividades vinculadas a la identidad y el patrimonio cultural de la región.

En simultáneo, la Sala de Arte Emilio Saraco ofrecerá una experiencia que combinará artes visuales, danza contemporánea y performance, con participación de destacados artistas regionales y del Archivo de la Memoria Trans Neuquén. La propuesta buscará generar cruces entre arte, memoria y diversidad cultural.

Uno de los espacios más innovadores será el Museo Paraje Confluencia, donde jóvenes y familias podrán participar de recorridos virtuales, experiencias con visores 3D y juegos interactivos sobre la historia local desarrollados junto a la Facultad de Informática. También se realizará una intervención colectiva para construir un mural comunitario con mensajes de paz, unión y esperanza.

La programación incluye música, arte, tecnología y experiencias participativas para todas las edades.

La jornada continuará en el MNBA Neuquén con música en vivo, acciones performáticas inspiradas en leyendas mapuches, talleres de serigrafía e intervenciones artísticas en tiempo real. El cierre incluirá un DJ en vivo y el inicio de un nuevo ciclo de cine nacional en el auditorio del museo.

Las propuestas seguirán el lunes 18 con espacios de reflexión y debate sobre el futuro de los museos, las nuevas formas de construir memoria y el vínculo entre las instituciones culturales y las nuevas generaciones. Además, se desarrollará una charla sobre identidad y memoria en los museos del Alto Valle, enfocada en el rol de estos espacios como lugares de preservación y construcción colectiva.

El patrimonio histórico y cultural neuquino se pone en valor con una agenda diversa e inclusiva.

Con una programación diversa y abierta a toda la comunidad, la capital neuquina buscará transformar el Día Internacional de los Museos en una verdadera celebración de la cultura, el patrimonio y el encuentro ciudadano.