La desesperada búsqueda del nene de 4 años que cayó a un canal en Fernández Oro continúa con maquinarias por agua, tierra y aire

La búsqueda del nene de 4 años que cayó esta madrugada junto a sus padres a un canal de desagüe en Fernández Oro continúa durante la tarde de este sábado con un amplio despliegue por agua, tierra y aire. Cada hora que pasa aumenta la angustia de familiares, amigos y vecinos que permanecen en las inmediaciones del lugar.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, cuando el automóvil en el que viajaba la familia terminó dentro de un cauce en el sector rural de la mencionada localidad rionegrina, después de la Ruta Nacional 22. Los dos adultos lograron salir del agua por sus propios medios, mientras que el pequeño quedó atrapado en el vehículo y desde entonces es buscado intensamente.

Una búsqueda que se extiende por el canal

Después de las 17, el operativo sumó una retroexcavadora que será utilizada para intentar desviar o cerrar parcialmente el canal y así facilitar el trabajo de los rescatistas. La medida busca reducir el volumen y la circulación del agua para permitir una revisión más exhaustiva de distintos sectores del cauce. La corriente, la vegetación y las ramas acumuladas en el fondo dificultan considerablemente las tareas.

Desde la Policía de Río Negro indicaron que el trayecto que debe ser revisado se extiende entre 3.000 y 4.000 metros, con sectores donde el canal se vuelve particularmente estrecho.

Hasta el momento, los buzos ya rastrillaron aproximadamente 1.000 metros, mientras que otros grupos trabajaron desde las orillas y a bordo de kayaks. Las tareas se realizan por etapas: los equipos descansan y luego retoman el rastrillaje en dirección al desagüe del río.

Drones, kayaks y maquinaria para encontrar al pequeño

El operativo reúne a Bomberos Voluntarios, Policía de Río Negro y equipos especializados de rescate. A las tareas dentro del agua se incorporó la búsqueda desde el aire mediante un dron que sobrevuela permanentemente la zona.

El sector presenta una particular dificultad: es un área de chacras, con caminos de tierra, pastizales tupidos y abundante vegetación alrededor del cauce.

A pocos metros del canal, familiares, amigos y vecinos permanecen atentos a cada movimiento de los equipos de rescate y acompañan a los padres del niño durante la búsqueda.

El operativo había comenzado alrededor de las 4:30 de este sábado y se mantiene activo. En las primeras horas, los dos adultos que viajaban en el vehículo fueron trasladados al Hospital de Cipolletti y, según la información disponible, se encontraban en buen estado de salud.

Una zona rural y de difícil acceso

El lugar donde se concentra la búsqueda se encuentra después del primer puente de hierro de gran tamaño, en dirección hacia el río, aproximadamente a 1.000 metros del sector mencionado por los rescatistas.

La geografía del lugar complica el desplazamiento de los equipos y también la visibilidad dentro del agua. A la presencia de ramas en el fondo se suma la corriente y el crecimiento de vegetación en las márgenes.

Por ese motivo, la estrategia combina distintos métodos y avanza progresivamente por el cauce, mientras la maquinaria intenta modificar las condiciones del canal para hacer más efectivo el rastrillaje.

Cerraron un acceso al Paseo Costero

Mientras se desarrolla el operativo, la Municipalidad de Fernández Oro dispuso el cierre de la pasarela de ingreso al Paseo Costero Municipal ubicada sobre calle La Criollita.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos que no intenten ingresar por ese sector mientras continúen las tareas de búsqueda. La reapertura será comunicada a través de los canales oficiales.

La restricción apunta a preservar el área de trabajo y evitar la presencia de personas ajenas al operativo en una zona que presenta condiciones complejas por el agua y el terreno.

La investigación continúa

Además de localizar al niño, la Policía trabaja para determinar las circunstancias en las que el vehículo terminó dentro del canal. Hasta el momento no se difundieron oficialmente las causas que provocaron el siniestro.

La prioridad continúa puesta en la búsqueda del pequeño. Los equipos mantienen el rastrillaje sobre el cauce y sus márgenes, con el objetivo de avanzar metro a metro en una zona particularmente compleja del Alto Valle.