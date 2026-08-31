Un momento de tensión se vivió este domingo por la mañana en Roca, cuando un hombre ingresó al canal de riego en inmediaciones de las calles San Juan y Rosario de Santa Fe y debió ser rescatado por personal de la Policía de Río Negro. La rápida intervención de un suboficial mayor de la Unidad 21 fue determinante para ponerlo a salvo.

El episodio ocurrió alrededor de las 9, cuando se recibió un aviso que alertaba sobre la presencia de un ciudadano dentro del canal, que en ese sector presenta un importante caudal y una fuerte corriente. La situación generó preocupación inmediata, ya que las condiciones del cauce dificultaban cualquier intento de rescate.

Ante la emergencia, el suboficial mayor no dudó en arrojarse al agua para intentar alcanzarlo. Con la colaboración de otros efectivos, logró sujetarlo y llevarlo hasta la orilla, donde finalmente fue puesto a resguardo. La acción permitió evitar que la situación pasara a mayores y destacó la importancia de la respuesta inmediata de los uniformados.

Qué le pasaba al hombre

La Policía informó que el hombre atravesaba una crisis personal y que la intervención fue clave para preservar su integridad física. El operativo se desarrolló en un contexto de riesgo, dado el caudal del canal y la fuerza de la corriente, lo que incrementaba las dificultades para el rescate.

Los testigos del hecho remarcaron el compromiso y la vocación de servicio demostrada por el policía al priorizar la vida del ciudadano por encima de su propia seguridad. La Unidad 21 destacó además la coordinación del personal que participó en el procedimiento.

Dónde llamar ante estas situaciones

Ante una situación de urgencia, existen líneas de asistencia disponibles las 24 horas:

911 Central de Emergencias

0800-345-1435 del C.A.S. (Centro de Asistencia al Suicida, Ministerio de Salud de Río Negro)

0800-999-0091, Línea Telefónica Nacional Gratuita para orientación y apoyo en salud mental. Estos canales garantizan atención profesional, confidencial y buscan prevenir que hechos de riesgo se repitan.