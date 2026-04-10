La comunidad de Piedra del Águila celebró su 129º aniversario con un acto que incluyó desfile, reconocimientos a la trayectoria laboral y a proyectos comunitarios, y la participación de autoridades provinciales y locales, entre ellas el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el intendente Julio Hernández.

Durante el evento, el ministro Nicolini destacó la importancia de la presencia del Estado en la vida social. “Nadie se salva solo, tenemos que trabajar en conjunto. El Estado no puede mirar para otro lado; no puede abandonar la obra pública, ni la salud, la educación, ni la seguridad pública”, afirmó. Además, señaló que “en la provincia estamos trabajando junto a intendentes y presidentes de comisiones de fomento para igualar oportunidades”.

El funcionario resaltó la labor de organismos provinciales como el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Sobre este último, subrayó que “Piedra del Águila tiene toda su luminaria convertida a LED, lo que genera ahorro de energía, mejora la sustentabilidad ambiental y permite un ahorro económico mediante tecnologías avanzadas; esto solo puede hacerlo una empresa del Estado”.

El plan provincial de alumbrado eficiente consiste en reemplazar luminarias de la vía pública y accesos por 365 equipos LED, más eficientes y de menor consumo. Nicolini también mencionó las obras viales en la localidad, que abarcan un trayecto de 20 cuadras, y las calificó como “ejemplo de un Estado presente”.

En cuanto a seguridad, el ministro hizo hincapié en la regionalización: “La región del Limay estaba relegada en materia de seguridad. Queremos jerarquizarla para que cada lugar tenga lo que se merece”. Destacó la creación de la Dirección de Seguridad de la Región, a cargo de Cristian Vázquez, y la asignación de nuevos móviles para la Comisaría Octava y el tránsito local, así como la incorporación de una división antinarcóticos y un grupo especial de operaciones (GEOP) para combatir el flagelo de las drogas.

Por su parte, el intendente Julio Hernández resaltó los avances en infraestructura y desarrollo local, enfocados en turismo y bienestar de la población. Valoró la colaboración del IPVU en proyectos de planificación y la ejecución de soluciones habitacionales en 200 lotes con conexión a servicios.

En materia laboral, Hernández destacó la generación de empleo a través del sector privado, lo que “ha permitido descomprimir el ámbito laboral para enfocarnos en otros aspectos”.

Entre las obras en ejecución, mencionó el inminente comienzo del SUM para la escuela 315, la construcción de nueve viviendas, el acondicionamiento de los canales Güemes y La Teresa, y la planificación de puentes y pasarelas peatonales y vehiculares.

El acto incluyó una invocación religiosa y la entrega de reconocimientos a empleados y empleadas municipales jubilados, así como a agentes que desarrollan proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en la localidad.