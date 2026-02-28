La Secretaría de Deportes de la provincia, en conjunto con la municipalidad de Piedra del Águila, realizará el sábado 7 y el domingo 8 de marzo una serie de actividades deportivas abiertas a toda la comunidad en el Centro Recreativo Kumelkayen, en el sector del Perilago. La propuesta contempla una Clínica y Torneo de Pesca, además de un Torneo de Beach Vóley, con el objetivo de promover el acceso al deporte, la vida saludable y el aprovechamiento de los espacios naturales de la localidad.

El sábado 7 de marzo, desde las 10, se desarrollará la Clínica de Pesca, una instancia formativa destinada a quienes deseen iniciarse o perfeccionar sus técnicas. En tanto, el domingo 8 de marzo, a partir de las 9 horas, se llevará adelante el Torneo de Pesca, que convocará a aficionados y aficionadas para compartir una jornada deportiva en un entorno natural privilegiado.

Por otra parte, durante ambas jornadas, desde las 10, se disputará el Torneo de Beach Vóley, abierto a participantes desde los 14 años en ambas ramas, fomentando la participación juvenil y el encuentro comunitario a través del deporte.

La propuesta tuvo su presentación oficial a través de una conferencia de prensa encabezada por el intendente de la localidad, Julio Hernández, acompañado por la secretaria de Deportes de la provincia, María Fernanda Villone, quien destacó la importancia de seguir promoviendo disciplinas que integran deporte, naturaleza y desarrollo regional.

“El producto pesca es uno de los ejes que estamos fortaleciendo en la localidad, porque entendemos que tiene un enorme potencial deportivo y turístico para Piedra del Águila. Venimos trabajando para fomentarlo cada vez más y hoy damos un paso importante con un gran torneo de pesca organizado en conjunto con la secretaría de Deportes de la Provincia”, destacó Hernández.

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, consideró que "tenemos que seguir fortaleciendo este Perilago, que es uno de los lugares más hermosos de nuestra provincia. Por eso celebramos poder impulsar aquí actividades como la clínica, el torneo de pesca, y también el beach vóley, que combinan deporte, naturaleza y comunidad. Pero, además, es fundamental que cada propuesta esté acompañada por un fuerte compromiso con el cuidado de nuestros recursos naturales, promoviendo la pesca responsable y la preservación de este entorno único para las futuras generaciones”.

Del lanzamiento también participaron Sergio Epullan, delegado de la Región del Limay; la directora de Deportes de Piedra del Águila, Lorena Epullan; y el instructor de pesca con mosca de la subsecretaría de Deportes, Nicolás Barros.

“Vamos a vivir la competencia, que no solo tiene un espíritu deportivo, sino también de camaradería. Es una oportunidad para poner en práctica lo aprendido, compartir experiencias y disfrutar del entorno único que ofrece el Perilago”, destacó Barros.