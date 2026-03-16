Desde este lunes la Municipalidad de Villa La Angostura informó a la comunidad que temporalmente permanecerá cerrado el acceso hacia Playa Correntoso. La medida se debe a que hubo un deslizamiento de tierra en el sendero por el cual se accede al lugar.

Frente a este inconveniente y con el fin de resguardar a los visitantes, se tomó la decisión de cerrar el lugar y solicitan no circular por allí hasta nuevo aviso.

El desprendimiento de tierra, se originó en la parte baja del complejo ubicado en la península que separa el lago Correntoso del Nahuel Huapi e interrumpió el acceso al barrio privado ubicado en ese sector.

Por otro lado también se recuerda que todos los senderos de trekking de Villa La Angostura están cerrados temporalmente por las complejas condiciones climáticas y la alerta naranja que rige sobre el territorio.

Las autoridades reiteraron que este tipo de cierres buscan prevenir accidentes y proteger a quienes visitan los espacios naturales de la localidad.

Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del municipio para conocer cuándo se reabrirá el acceso a la playa y cuándo se habilitarán nuevamente los senderos.