La Municipalidad de Villa La Angostura informó la instalación de nuevos dispositivos de prevención y control vial con el objetivo de reforzar la seguridad en calles y rutas de la localidad. Una de las nuevas medidas a implementar es la instalación de cámaras diseñadas para detectar a conductores que utilicen el teléfono celular mientras manejan

Si bien la conducta ya es sancionable según la normativa de tránsito, esta herramienta permitirá detectarla con más facilidad y rapidez. Estos dispositivos también permitirán identificar la falta de uso del cinturón de seguridad.

Las cámaras ya fueron instaladas en Avenida Siete Lagos 125 y en Avenida Arrayanes 400, puntos estratégicos donde se busca reforzar los controles y desalentar conductas peligrosas al volante.

Además, sobre Boulevard Nahuel Huapi 1500 se sumó un nuevo dispositivo destinado a la fiscalización de velocidad, con el objetivo de que se respeten los límites de velocidad dentro de la ciudad.

En paralelo, el sistema de control sobre la Ruta Nacional 40 fue reforzado en los sectores de Bandurrias (km 2119) y Puerto Manzano (km 2109), lo que permitirá realizar tareas de fiscalización tanto en sentido sur–norte como norte–sur.

Bajo el mismo plan preventivo, instalaron dos dispositivos tipo tótem en los accesos a la localidad, ubicados en los kilómetros 2105 y 2122 de la Ruta Nacional 40. Estos equipos permitirán obtener datos estadísticos del flujo vehicular y detectar dominios.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que estas herramientas tienen un carácter fundamentalmente preventivo. La intención es reducir conductas de riesgo, disminuir la velocidad en sectores urbanos y fortalecer la seguridad vial.