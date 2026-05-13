El gobierno de la provincia de Neuquén continúa firme con su política de tolerancia cero y ahora se conoció el despido de dos nuevas agentes: una de ellas trabajaba en el ministerio de Trabajo y la segunda en el hospital Castro Rendón.

Quiénes son las trabajadoras estatales que fueron desvinculadas

Una de las cesantías de este martes fue sobre la ahora ex agente Mirta Marcela Andrés, quien pertenecía a la planta permanente de la subsecretaría de Trabajo (dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano).

Según se indicó, el 16 de agosto de 2024 le habían iniciado un sumario administrativo por transgredir los deberes establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

Ese sumario avanzó y los auditores confirmaron que faltó de manera injustificada a su puesto de trabajo en distintos períodos: entre el primero y el 27 de marzo, del 3 al 24 de abril, del 29 al 30 de abril y del 2 de mayo al 3 de junio, todos de 2024.

La Junta de Disciplina de la administración pública provincial se expidió con la siguiente conclusión: “La conducta adoptada por la agente infringe lo estipulado en el CCT para los trabajadores de la subsecretaría de Trabajo”.

Como sucede en todos estos casos, a la mujer se le garantizó el derecho de defensa y debido proceso, así como los principios de proporcionalidad y legalidad. Pero no pudo justificar sus ausencias.

El segundo caso de despido por faltas

La segunda agente despedida, una enfermera, llamada Jennifer Belén Auad se desempeñaba en el Hospital Castro Rendón. También le endilgaron abandono de cargo, por ausencias injustificadas; en su caso, durante los períodos comprendidos entre el 21 de febrero y el 14 de abril, entre el 1 y el 8 de julio y entre el 16 de julio y el 16 de octubre, todos de 2024.

En el documento oficial se dejó constancia que “del análisis de la prueba producida en el expediente surge nota emitida por el Servicio de Salud Ocupacional del Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón, que informó que la agente sumariada no presentó certificados médicos por el período investigado”.

Auad tampoco pudo justificar sus inasistencias por lo cual entendieron que esto mostraba desinterés y desconocimiento de sus deberes. Si se comprueba que estas dos ex agentes cobraron sin trabajar, la Provincia activará los mecanismos administrativos, para recuperar esos montos.