Después de años de espera, casi 900 familias del sur de Neuquén ya accedieron al gas natural

Durante años, las localidades cordilleranas del sur neuquino enfrentaron una situación contradictoria: una provincia protagonista de la producción energética nacional tenía restricciones para incorporar nuevos usuarios al servicio de gas natural. El crecimiento de la demanda había llevado al límite la capacidad del Gasoducto Cordillerano, lo que obligó a suspender nuevas factibilidades desde 2022. Esta limitación condicionó el desarrollo urbano, la construcción de viviendas y el acceso de numerosas familias al servicio.

Frente a esta situación, el gobernador Rolando Figueroa impulsó una estrategia conjunta con sus pares de Chubut y Río Negro, quienes atravesaban la misma situación en sus jurisdicciones, para avanzar en una solución regional. La respuesta llegó mediante una decisión que combinó planificación, articulación público-privada y financiamiento provincial: el Banco Provincia del Neuquén otorgó el crédito que permitió ejecutar la ampliación del sistema y destrabar una obra estratégica para el sur neuquino.

La repotenciación del Gasoducto Cordillerano recuperó capacidad de transporte y habilitó nuevamente las conexiones para usuarios residenciales, comercios e instituciones de Villa la Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

En Villa la Angostura, más de 300 nuevas conexiones de gas natural ya permitieron que familias de la localidad cuenten con un servicio más seguro, eficiente y acorde con las necesidades de una comunidad que durante años tuvo restringida la incorporación de nuevos usuarios.

En San Martín de los Andes, donde la demanda acumulada era una de las más importantes de la región, desde el 5 de enero de 2026 -cuando se anunció la habilitación de nuevas conexiones- Camuzzi registró más de 400 altas con medidores ya instalados y más de 1.000 solicitudes de factibilidad.

En Junín de los Andes, la recuperación de capacidad también comenzó a traducirse en resultados concretos: 172 vecinos ya accedieron al servicio y otras 327 personas iniciaron el trámite de prefactibilidad para futuras conexiones.

Para Figueroa, la ampliación del Gasoducto Cordillerano representa una muestra concreta del modelo de desarrollo que impulsa la provincia, basado en el equilibrio territorial y en que los recursos energéticos neuquinos se transformen en infraestructura y mejores condiciones de vida para la población.

La decisión de utilizar al BPN como herramienta financiera fue parte de esa estrategia para acelerar una obra muy esperada. Los primeros resultados ya son visibles: cerca de 900 nuevos usuarios accedieron al gas natural y cientos de familias más avanzan hacia la conexión, dejando atrás una restricción que durante años limitó el crecimiento de las comunidades del sur neuquino.





