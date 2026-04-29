Neuquén saldó una deuda histórica con la llegada de gas natural a la Escuela Especial 18 de Villa la Angostura

La escuela especial número 18 de Villa la Angostura celebró esta semana la conexión a la red de gas natural local. La obra fue desarrollada por el Ministerio de Educación, a través de su Área Técnica de Mantenimiento Escolar.

La intervención implicó una inversión de $28 millones para la instalación de todas las cañerías en el interior del predio institucional, incluyendo el reemplazo y adecuación de los artefactos de calefacción, termotanques, cocina y anafe. Una vez finalizados esos trabajos se completó la acción con la conexión a la red de gas desde el medidor correspondiente.

La medida es parte de una gestión de gobierno que prioriza la mejora de la infraestructura escolar, con nuevas obras que acercan los servicios públicos y la inversión de los recursos provinciales para dar soluciones a neuquinos en todo el territorio.

Cuando se construyó el edificio escolar, que hoy cuenta con una matrícula de 60 estudiantes, la calefacción y el funcionamiento de artefactos se diseñó a través de un zepelín con gas envasado; de esa manera se sorteaba la falta de cañerías de gas natural habilitadas en ese sector de la localidad.

Obras de extensión para la red de gas



Por su parte, desde el municipio local se llevaron adelante las obras de extensión que hacen a la red de gas en la vía pública.

Desde el Área Técnica informaron que ya se realizó la inspección a cargo de la empresa distribuidora, y está pendiente su habilitación para la puesta en funcionamiento de los equipos de calefacción y disponer así el regreso a clases en el establecimiento escolar.

La jerarquización de la educación y la garantía de este derecho para los habitantes en cada rincón de la Provincia, se articula con políticas que impactan en lo pedagógico, con nuevos edificios, obras de mantenimiento, ampliaciones, refacciones, y también llevando los servicios fundamentales como el gas natural, para la mejora de las condiciones de quienes habitan, como en este caso, establecimientos educativos.



