Neuquén fortalece el acceso a gas natural en más de 20 localidades del interior

La empresa Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA) ha consolidado durante el último período su rol estratégico en la ejecución de la política energética, con presencia sostenida en el interior y la prestación del servicio de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) en más de 20 localidades donde no existen condiciones económicas para la operación de distribuidores regionales.



“Este trabajo permitió garantizar el acceso a la energía acompañando el desarrollo productivo y social, fortaleciendo el arraigo de las comunidades y contribuyendo a desalentar los procesos de migración interna”, afirmó el presidente de la firma, Raúl Tojo.



Entre las principales obras desarrolladas se destaca el Ramal Zona Norte, un proyecto integral de suministro de gas natural que ya permitió beneficiar a una población estimada de más de 1.450 habitantes de la región del Alto Neuquén. La primera etapa de la obra se encuentra finalizada y posibilitó la llegada del servicio a localidades como Los Guañacos, Bella Vista, Los Carrizos, Paraje Lileo, Cayanta, Los Miches y Las Ovejas.



De cara a la finalización total del proyecto, prevista para fin de año, se prevé la incorporación de nuevos usuarios y la ampliación de la red en distintas localidades. En este marco, se sumó además la Comunidad Antiñir Pilquiñan de Los Miches, con más de 11.000 metros de red, y se incorporaron instituciones educativas y parajes rurales como la Escuela N° 297, Los Chacayes, Tierras Blancas, Camalón, Manzano Amargo, Pichi Neuquén y Varvarco.



En paralelo, HIDENESA ha sostenido un esquema de trabajo conjunto con los municipios para la ejecución de obras de extensión de redes de gas, una modalidad que permitió optimizar recursos y reducir costos de ejecución. Como resultado, durante el último año se incorporaron 250 nuevos usuarios y se construyeron 8.800 metros lineales de red en localidades como Las Ovejas, Andacollo, Buta Ranquil, Villa Pehuenia, Bajada del Agrio, Taquimilán, Loncopué, Huinganco y Varvarco.



Asimismo, la empresa garantizó de manera sostenida el transporte y la distribución de garrafas sociales, en coordinación con el Ministerio de Energía, asegurando el acceso al GLP en zonas que aún no cuentan con redes de gas natural. Al respecto Tojo señaló que “el acceso al gas en el interior se consolidó como una política central de esta gestión, porque garantiza equidad territorial y permite que las familias puedan desarrollarse en sus lugares de origen”.



Y anticipó que “de cara a los próximos años, el desafío es profundizar este camino con más obras y mayor integración regional”. Con una agenda de obras en ejecución y nuevas intervenciones proyectadas, HIDENESA reafirma su compromiso con un modelo energético inclusivo, orientado a integrar a las localidades del interior al desarrollo provincial.





