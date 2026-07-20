Después de años de espera, comenzó la construcción del Centro de Día en San Patricio del Chañar

Como parte de las obras de infraestructura para seguir construyendo una red de salud más cercana, accesible e integral, comenzaron los trabajos del Centro de Día en San Patricio del Chañar. La incorporación de este nuevo dispositivo de salud mental permitirá mejorar la calidad de atención y potenciar el trabajo interdisciplinario con la comunidad.

Se trata de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, que aporta los fondos; y el municipio. Estas acciones son parte del plan de fortalecimiento del sistema de salud que viene llevando la Provincia a nivel infraestructura.

“La salud mental se resuelve en comunidad, en el territorio: y se piensa de puertas afuera para dar respuestas y acompañar el crecimiento poblacional”, expresó el ministro de Salud, Martín Regueiro, cuando se firmó el convenio en junio. En esa oportunidad, las autoridades del hospital local indicaron que el sector de salud mental tiene mucha demanda; y esta obra es sumamente valorable.

La obra incluirá un Salón de Usos Múltiples (SUM) de 45 metros cuadrados, equipado para actividades grupales y terapias, con iluminación y ventilación adecuadas; un baño adaptado para personas con movilidad reducida, con equipamiento y materiales que garanticen la accesibilidad universal; y un área de recepción con escritorio de atención, asientos y espacio de espera funcional y confortable. La superficie total construida será de 75 metros cuadrados. El plazo de ejecución es de 180 días corridos.

Desde Salud destacan la importancia de avanzar hacia una respuesta temprana para personas con padecimientos mentales, destacando que el abordaje no debe ser individual ni limitarse exclusivamente a los hospitales, sino que debe tener un enfoque comunitario, con eje en el territorio.



