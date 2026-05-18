Centros de salud de Neuquén tendrán equipos para medir la calidad del aire

El Ministerio de Salud de Neuquén, a través del convenio con la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF) y como parte de sus proyecciones de mitigación y adaptación al cambio climático, comenzó a instalar equipos para medir la calidad de aire en establecimientos sanitarios. Es la primera provincia de la Argentina donde la organización comienza a armar la red de monitoreo de calidad de aire.

Estas acciones recuerdan la importancia de la calidad del aire como determinante ambiental de la salud. Los sensores de calidad del aire permiten la medición de material particulado de 2,5 micrómetros conocido como PM2.5, son partículas sólidas o líquidas microscópicas (polvo, hollín, humo), uno de los contaminantes atmosféricos más relevantes en todo el mundo, por sus efectos en la salud. Además, mide gases como óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y dióxido de carbono.

“Es importante medir la calidad de aire porque es uno de los determinantes de la salud ambiental más importantes que se están trabajando y conociendo cada vez más a lo largo de todo el mundo”, indicó Horacio Trapassi, médico toxicólogo referente de la dirección general de Salud Ambiental y Cambio Climático del Ministerio de Salud.

Explicó que “es fundamental porque a partir del conocimiento de esos datos vamos a tener una estimación de riesgos de ciertas enfermedades y pensar en medidas interinstitucionales para reducir esos niveles de contaminación”.

Por su parte, Damián Markov, coordinador del Área Clima y Salud de la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras, explicó que “es el primer paso de este proyecto Aire Limpio. La idea es armar una red de monitoreo de bajo costo a todo el país para llevar datos de calidad de aire a todas las personas, para entender qué estamos respirando y poder conectarlo con lo que nos está pasando en salud”.

La implementación de equipos comenzó en Neuquén, continúa por Córdoba, y luego el resto de provincias.

Desde la dirección general de Salud Ambiental y Cambio Climático informaron que los equipos los brinda en comodato la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras; y que esta semana se colocaron en el Hospital Plottier, en el centro de salud Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén capital, en Zapala y San Martín de los Andes. Los próximos serán instalados en San Patricio del Chañar, Chos Malal y Añelo.

Vale recordar que, en noviembre del 2025, agentes del Ministerio de Salud realizaron una capacitación denominada “Medición de calidad del aire y su impacto en la salud”, organizada por la cartera sanitaria en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La ONG SSF ha participa activamente en la implementación de equipos de medición de calidad de aire en la Argentina, colaborando con organismos gubernamentales y de salud para el monitoreo y capacitación técnica.

En esa oportunidad se destacó la importancia de la calidad del aire como determinante ambiental de la salud; y se entrenó al personal de salud de las distintas regiones sanitarias en el uso del sensor de calidad de aire “BGI-pq 200”; y en el uso de la herramienta AirQ+ (OMS).

El equipo físico BGI pq 200 mide concentración de PM2.5 en el aire; y la herramienta AirQ+ es un software gratuito desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que procesa matemáticamente esos datos para calcular cuántas enfermedades o muertes causa esa contaminación en la comunidad, para estimar riesgos y beneficios para la salud. Esta información puede utilizarse para comunicar impactos a tomadores de decisiones y generar acciones interdisciplinarias e intersectoriales, en pos de mejorar la calidad del aire.



