A partir del lunes 8 de junio, Neuquén capital incorpora tres nuevos nodos de atención ampliada a demanda. Se trata de los centros de salud de Parque Industrial, Don Bosco y San Lorenzo Sur que extenderán su horario de atención sin turno hasta las 20.00. La ampliación de horarios en el primer nivel de atención es una política sanitaria impulsada por el Estado para facilitar la accesibilidad al sistema sanitario.

Los centros de salud se encuentran estratégicamente ubicados para facilitar el acceso de los vecinos y evitar así la sobrecarga en guardias y hospitales. Desde su implementación, esta estrategia ha permitido brindar más respuestas concretas a la comunidad y, con esta nueva incorporación, ya son ocho los nodos en la ciudad.

Atención en los nuevos nodos

El centro de Salud de Parque Industrial funciona miércoles y sábados, de 8 a 20. El centro de Salud Don Bosco atiende los martes y sábados, de 8 a 20 y el centro de San Lorenzo Sur, lo hace martes y jueves, de 8 a 20, y sábados cada 15 días en el mismo horario.

Funcionamiento de otros centros de salud

El centro de salud Almafuerte funciona de lunes a jueves y sábados, de 8 a 20, en tanto que Odontología recibe pacientes los sábados con turnos programados y urgencias. El centro de salud Sapere atiende lunes, miércoles y sábados, de 8 a 20, el sector de Odontología: lunes, miércoles, y sábados (turnos programados y urgencias) y Obstetricia: sábados (solo turnos programados).

Mientras que el centro de salud Valentina Sur se encuentra abierto de lunes a sábados, de 8 a 20 en el nodo municipal (por obras). El centro de salud Colonia Rural Nueva Esperanza funciona martes, miércoles y jueves, de 8 a 20 y los sábados solo turnos programados y el sector de Odontología: martes y jueves (turnos programados y urgencias). Finalmente, el centro de salud Confluencia atiende los días lunes, miércoles y sábados, de 8 a 20. Odontología: lunes, miércoles y sábados (turnos programados y urgencias) y Obstetricia, los sábados con turnos programados.