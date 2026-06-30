El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ordenó la refacturación de consumos eléctricos en Catriel luego de detectar errores en la toma de lecturas que afectaron a más de 500 usuarios. La medida se adoptó tras un reclamo masivo de vecinos que denunciaron facturas con valores superiores a los habituales.

El presidente del organismo, Juan Justo, explicó: “En abril tuvimos un reclamo de vecinos que planteaban que las facturas venían con valores superiores a los habituales. Tomamos los reclamos, más de 500 casos, y dictamos una medida cautelar para que EDERSA no corte los servicios”.

Tras el análisis de cada caso, el EPRE concluyó que en el 80% de los reclamos hubo errores de medición. “La cantidad de energía superaba lo que mantiene un nivel de consumo. Hay cierta homogeneidad, pero cuando vimos estos saltos tan marcados le corresponde a la distribuidora que explique. El análisis concluyó con la refacturación tomando el mismo período del año anterior”, detalló Justo en Radio Kaos.

El funcionario recordó que la facturación es una de las principales causas de reclamos y recomendó a los usuarios revisar los consumos medidos en cada período, considerando además la quita de subsidios. “Más allá de eso, hay que tener en cuenta el gráfico que la propia empresa provee en la factura”, agregó.

La empresa distribuidora tendrá un plazo de 10 días hábiles administrativos para acreditar ante el EPRE el cumplimiento efectivo de la refacturación ordenada para la totalidad de los suministros alcanzados. Además, la resolución establece que EDERSA no podrá aplicar intereses, recargos, penalidades por mora ni suspender el servicio por falta de pago respecto de las facturas comprendidas en el expediente, hasta tanto cumpla con lo dispuesto por el organismo regulador.

La decisión del EPRE busca garantizar transparencia en la facturación y evitar perjuicios a los usuarios de Catriel, en un contexto de creciente preocupación por los costos de la energía y la necesidad de controles efectivos sobre las distribuidoras.

Justo también anunció que el Ente está desarrollando una nueva plataforma digital para planteo de reclamos, con el objetivo de agilizar la asistencia a los usuarios. “El EPRE asiste a los usuarios. Estamos trabajando en una nueva plataforma de planteo de reclamos”, afirmó.

Respecto a la política tarifaria, aclaró: “Por ahora no pensamos en aumentos. Estamos en proceso de revisión tarifaria que es quinquenal. No hay previstos aumentos.