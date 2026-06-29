Dos adolescentes de 17 años continúan desaparecidos en Río Negro y son intensamente buscados por la Policía y el Ministerio Público Fiscal. Durante el último fin de semana se activaron protocolos de búsqueda en distintos puntos de la provincia y, aunque seis personas fueron halladas en buen estado de salud, todavía permanecen vigentes dos operativos para dar con los jóvenes.

Uno de los casos corresponde a un adolescente que se retiró sin autorización de un Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) del Alto Valle. Según informó el Ministerio Público Fiscal, inicialmente fueron tres los menores que abandonaron el hogar dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), pero dos regresaron por sus propios medios. El tercer joven, de 17 años, continúa desaparecido desde la denuncia presentada el viernes 26 de junio.

El segundo caso fue denunciado este domingo en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu. Allí, la madre de otro adolescente de 17 años informó que vio a su hijo por última vez el viernes y manifestó que el joven se habría ido de la vivienda con la intención de "hacer su vida", según declaró ante la Policía.

Frente a ambas desapariciones, las Fiscalías de turno coordinaron la activación de los protocolos de búsqueda y la Policía de Río Negro encabeza los rastrillajes y las tareas investigativas para intentar localizar a los adolescentes.

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que, cuando la persona buscada es un niño, niña o adolescente, el protocolo contempla medidas especiales como la preservación de pruebas, entrevistas al entorno cercano, el análisis de las circunstancias del alejamiento, la intervención de organismos especializados y, cuando corresponde y existe autorización de los responsables legales, la difusión pública de la imagen de la persona buscada para facilitar su localización.