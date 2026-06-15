A un día del debut en el Mundial 2026: cuánto cuesta la camiseta de la Selección Argentina en Neuquén

La cuenta regresiva está llegando a su fin. A un día del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el clima mundialista ya se vive en las calles de Neuquén y también en los comercios del centro de la ciudad, donde las camisetas albicelestes vuelven a ser uno de los productos más buscados.

Las consultas crecieron durante los últimos días y muchos hinchas aprovecharon el fin de semana para conseguir la camiseta con la que alentarán al equipo de Lionel Scaloni en su estreno mundialista.

Sin embargo, los precios muestran una amplia diferencia según se trate de productos oficiales o réplicas. En algunos casos, una camiseta puede costar hasta siete veces más que otra.

Las camisetas oficiales superan los 150 mil pesos

En uno de los comercios deportivos tradicionales del centro neuquino, las camisetas oficiales de la Selección tienen valores que oscilan entre los 110 mil y los 170 mil pesos.

La camiseta infantil se vende a 110 mil pesos, mientras que el modelo femenino cuesta 140 mil y la versión para hombre alcanza los 150 mil pesos. En tanto, la camiseta con el nombre y número de Lionel Messi tiene un valor de 170 mil pesos.

Desde el local señalaron que el talle L es el más demandado tanto en la camiseta titular como en la suplente, al punto que las versiones alternativas en ese talle ya se encuentran agotadas.

Además, indicaron que las mayores consultas y ventas de los últimos días corresponden a las camisetas femeninas del modelo alternativo, una tendencia que se consolidó en la previa del debut argentino.

Para quienes buscan completar el equipo, también ofrecen rompevientos impermeables por 200 mil pesos y pelotas réplicas con precios que van desde los 50 mil hasta los 90 mil pesos. La pelota oficial Trionda, utilizada en el Mundial 2026, alcanza los 300 mil pesos.

Opciones más económicas para vivir la pasión mundialista

En la Feria de la calle Mitre, ubicada en pleno centro de Neuquén, las alternativas son considerablemente más accesibles para los bolsillos.

Las camisetas infantiles se consiguen desde 25 mil pesos, mientras que los conjuntos para bebés cuestan 22 mil. Las camisetas para adultos tienen un valor de 28 mil pesos y existen modelos especiales que llegan a los 45 mil.

La oferta también incluye camperas y buzos por 45 mil pesos y camisetas retro de la Selección Argentina por 30 mil pesos, una opción elegida por quienes buscan recordar otras épocas gloriosas de la Albiceleste.

La fiebre mundialista se siente en Neuquén

Como ocurre cada cuatro años, el Mundial vuelve a movilizar a los hinchas argentinos. Y si bien los precios muestran diferencias importantes entre productos oficiales y réplicas, la ilusión por acompañar a la Selección parece imponerse.

Con Lionel Messi afrontando una nueva Copa del Mundo y la expectativa renovada por el equipo campeón del mundo, los comerciantes aseguran que la demanda seguirá creciendo en las horas previas al debut.

En Neuquén, la pasión por la camiseta ya está en marcha. Ahora solo resta que la pelota empiece a rodar y que la Selección Argentina vuelva a ilusionar a millones de hinchas.